Young Boys, Avrupa Ligi'ne göz kırptı

Şampiyonlar Ligi G Grubu 5. hafta karşılaşmasında Young Boys evinde konuk ettiği Kızılyıldız'ı 2-0 mağlup etti.



Young Boys'a galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Kosta Nedeljković (kk) ve 29. dakikada Lewin Blum kaydetti.



Young Boys aldığı bu galibiyetle puanını 4'e çıkarırken, Kızılyıldız ise 1 puanda kaldı.



Young Boys bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Leipzig'e konuk olurken, Kızılyıldız evinde Manchester City'i ağırlayacak.





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