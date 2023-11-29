Young Boys, Avrupa Ligi'ne göz kırptı

Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Young Boys evinde ağırladığı Kızılyıldız'ı 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Young Boys, Avrupa Ligi'ne göz kırptı
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29 Kasım 2023 01:08
Şampiyonlar Ligi G Grubu 5. hafta karşılaşmasında Young Boys evinde konuk ettiği Kızılyıldız'ı 2-0 mağlup etti.

Young Boys'a galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Kosta Nedeljković (kk) ve 29. dakikada Lewin Blum kaydetti.

Young Boys aldığı bu galibiyetle puanını 4'e çıkarırken, Kızılyıldız ise 1 puanda kaldı.

Young Boys bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Leipzig'e konuk olurken, Kızılyıldız evinde Manchester City'i ağırlayacak.

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