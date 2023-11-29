Young Boys, Avrupa Ligi'ne göz kırptı

Şampiyonlar Ligi G Grubu 5. hafta karşılaşmasında Young Boys evinde konuk ettiği Kızılyıldız'ı 2-0 mağlup etti.
Young Boys'a galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Kosta Nedeljković (kk) ve 29. dakikada Lewin Blum kaydetti.
Young Boys aldığı bu galibiyetle puanını 4'e çıkarırken, Kızılyıldız ise 1 puanda kaldı.
Young Boys bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Leipzig'e konuk olurken, Kızılyıldız evinde Manchester City'i ağırlayacak.
Young Boys'a galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Kosta Nedeljković (kk) ve 29. dakikada Lewin Blum kaydetti.
Young Boys aldığı bu galibiyetle puanını 4'e çıkarırken, Kızılyıldız ise 1 puanda kaldı.
Young Boys bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Leipzig'e konuk olurken, Kızılyıldız evinde Manchester City'i ağırlayacak.
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