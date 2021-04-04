YORUM: Kasımpaşa - Beşiktaş

Kasımpaşa'nın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Maçın ilk yarısında neler oldu, ikinci yarıda neler yaşanacak?, hem de baya iyi yapıyor. 3 tane pozisyonları var, biri gol oldu, 2 tane daha var, aslında 4 pozisyona girdiler. Çok net pozisyonlar var, maçın şu anda neticesi 3-1 olması lazım, çok net pozisyonlar. Biraz normal bir golcü olsaydı maç bitmişti.Şimdi sıkıştı kaldı stoperlerin kucağında.Atiba çıkamadı, rakip ceza alanına giremedi, olacak şey değil. Öyle bir hakem olayına girildi ki... Yönetim, Sergen, basın falan, oraya takılmış olabilirler. İlk yarıda hakemlik bir şey yok, cesaretli de oynatıyor. Fenerbahçe'den yedikleri gol, Beşiktaş'ın kimyasını bozdu. Ljajic topu alıyor ama vitaminsiz. Sergen Yalçın'ı soyunma odasına giderken gördüm, baya sıkıntılı gitti.Bu kadar geniş alanlarda oynarsa Beşiktaş'ın işi çok zor. Koşu ve mücadele maçına çevirdi Kasımpaşa. Oynatmadı ve 3-4 pozisyon yakaladı. Beşiktaş'a klasik oyununu oynatmıyor. Top kalmadığı müddetçe Beşiktaş çok zorlanır. İlk yarıda da bu oldu.Müdahale için devreyi bekledi Sergen Yalçın. Çok alternatifi yok, Gökhan Töre ve Oğuzhan. Rosier kendi bölgesine, Töre oyuna girmek zorunda. Bence böyle başlayacak ikinci yarıya.N'Koudou çözüm oyuncusu olacaktı ama olamadı. Larin santrforluğu skoru belirler ama oyunu belirleyemiyor. 1-0 giden bir oyunda biraz daha kapatan bir Beşiktaş olacak. Kasımpaşa ise her geldiğinde etkili oluyor. Atakları da sonuçlandırıyor.Beşiktaş'ın ikinci yarıda bambaşka bir oyuna geçmesi lazım ikinci yarıdaBu sonuç, Rachid Ghezzal ve Vincent Aboubakar'ın yokluğuyla bağlantılı. Olmayan bir oyun içerisinde, anında dokunuş yapmak zorundasınız. Rosier ve Necip olmadı. Rosier'yi beke geçip, Töre'yi almalısınız. Beşiktaş'ın kaleciyle Larin arasında takım boyu çok açık. Kasımpaşa bu alanları değerlendiriyor. Bir şeylerin değişmesini istiyorsanız 45 dakika beklemek zorunda değilsiniz. 20-25 dakikada yapabilirsiniz. İşlemiyorsa dokunacaksınız.