Yılmaz Vural: 'Allah, Okan Buruk'a kolaylık versin'

Galatasaray'da gözler Fenerbahçe ile oynanacak derbi mücadelesine çevrildi.
Sarı kırmızılılarda Mauro Icardi'nin takımla birlikte çalışmalara başlaması sevinç yaratmıştı.
Cim Bom'un üçlü santrfor hattında yapılacak tercihler ne çok merak edilen konulardan biri oluyor.
Teknik Direktörü Yılmaz Vural, A Spor yayınında Galatasaray ile ilgili yorumlarda bulundu.
OKAN BURUK'A ALLAH KOLAYLIK VERSİN"
"Okan Buruk'un işi çok zor. 3 tane Avrupa çapında çok önemli hücum oyuncus uvar. Icardi, biraz ara verdi ve derbiye onun başlaması hata olur ama Icardi gibi bir oyuncuyu kulübede tutmak da kolay değil. Bugüne kadar Galatasaray'ı sırtında taşımış bir oyuncu. Batshuayi de ne zaman oynasa maçı çeviren bir oyuncu. Yani işi zor. Okan Buruk'a Allah kolaylık versin, işi hiç kolay değil."
Sarı kırmızılılarda Mauro Icardi'nin takımla birlikte çalışmalara başlaması sevinç yaratmıştı.
Cim Bom'un üçlü santrfor hattında yapılacak tercihler ne çok merak edilen konulardan biri oluyor.
Teknik Direktörü Yılmaz Vural, A Spor yayınında Galatasaray ile ilgili yorumlarda bulundu.
OKAN BURUK'A ALLAH KOLAYLIK VERSİN"
"Okan Buruk'un işi çok zor. 3 tane Avrupa çapında çok önemli hücum oyuncus uvar. Icardi, biraz ara verdi ve derbiye onun başlaması hata olur ama Icardi gibi bir oyuncuyu kulübede tutmak da kolay değil. Bugüne kadar Galatasaray'ı sırtında taşımış bir oyuncu. Batshuayi de ne zaman oynasa maçı çeviren bir oyuncu. Yani işi zor. Okan Buruk'a Allah kolaylık versin, işi hiç kolay değil."