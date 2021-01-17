Yeni Malatyaspor, Cueva ile yollarını ayırdı

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da Perulu futbolcu Christian Cueva'nın sözleşmesi feshedildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Yeni Malatyaspor, Cueva ile yollarını ayırdı
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17 Ocak 2021 19:44
Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da Perulu futbolcu Christian Cueva'nın sözleşmesi feshedildi.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ve Christian Cueva arasında yapılan müzakereler sonucunda sözleşmesinin feshine yönelik anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşma doğrultusunda, fesih tazminatı ödenmeyecek olup Christian Cueva geçmişe yönelik tüm alacaklarından feragat etmiştir. Teşekkürler Cueva." ifadeleri kullanıldı.



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