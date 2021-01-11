Yeni Malatyaspor, Cueva ile görüşecek

Süper Lig'de son olarak 18.haftada deplasmanda Kayserispor'a 1-0 mağlup olan Yeni Malatyaspor'da Perulu oyuncu Christian Cueva birinci gündem maddesi haline geldi. Affedildiği iddia edilen Cueva'nnı yönetimle yapacağı görüşmenin ardından yeniden takıma katılacağı öğrenildi.



Yeni Malatya gazetesinden Ferdi Durdu'nun haberine göre; Süper Lig'de yakaladığı çıkışın ardından üst üste kötü sonuçlar alan ve son 5 karşılaşmada yaşadığı 2 beraberlik, 3'te mağlubiyet ile 2 puan yazdırabilen Yeni Malatyaspor'da gözler Cueva'nın durumuna çevrildi. Kadro derinliği olmayan sarı siyahlı takımda, birçok oyuncunun formsuz oluşu nedeniyle yönetimin geri çağırdığı Cueva'yı yeniden kadrosuna dahil etmeyi planlıyor.



Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun isteğiyle kadro dışı bırakılan Cueva ile ilgili kulüp başkadı Adil Gevrek, "Cueva izinli, Türkiye'ye gelecek. Kendisiyle oturup, konuşacağız. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımız, teknik heyetimiz ve sportif direktörümüzle konuşup bir karar vereceğiz" açıklamasını yapmıştı.



Christian Cueva, Süper Lig'in 8. Haftasında oynanan Yeni Malatyaspor-Denizlispor maçının 37. dakikasında oyundan çıkarılmış, daha sonra Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu tarafından, gerekçesi net olarak açıklanmayan nedenlerle kadro dışı bırakılmıştı.



Yeni Malatyaspor'un sezon başında Santos'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Cueva'nın sarı siyahlı takımla Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor. Güncel piyasa değeri 2 milyon Euro olan Cueva, Yeni Malatyaspor formasıyla çıktığı 8 karşılaşmada 556 dakika görev alırken, 2 asist yaptı.



Cueva'nın Yeni Malatyaspor ile anlaşamaması halinde Türkiye'de ya da Suudi Arabistan'da futbol hayatına devam edebileceği iddia ediliyor. Perulu oyuncuyla Türkiye'den 2-3, Suudi Arabistan'dan ise 2 kulübün ilgilendiği ifade ediliyor.



