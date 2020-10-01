Yedek kulübesinde tartışma: Gerrard VS Terim!

UEFA Avrupa Ligi play off mücadelesinde Rangers, Galatasaray'ı konuk etti.
Karşılaşma devam ederken, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Rangers Teknik Direktörü Steven Gerrard kenarda bir atışma yaşadı.
Bu atışmanın hemen ardından Galatasaray'ın golü geldi ve iki teknik adam da tartışmayı kesti.
Karşılaşma devam ederken, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Rangers Teknik Direktörü Steven Gerrard kenarda bir atışma yaşadı.
Bu atışmanın hemen ardından Galatasaray'ın golü geldi ve iki teknik adam da tartışmayı kesti.