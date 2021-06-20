Yarmolenko, Galatasaray kararını verdi!

Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Ukraynalı yıldız Yarmolenko hakkında önemli bir gelişme yaşandı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; EPA
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Yarmolenko, Galatasaray kararını verdi!
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20 Haziran 2021 11:40
Galatasaray'ın gelecek sezon için transfer hedefleri arasında yer aldığı bilinen Yarmolenko, geleceğine ilişkin kararını verdi.

Ukrayna basınında yar alan bilgilere göre Yarmolenko, daha önce 2022 yazında West Ham United ile sözleşmesi sona erecek olmasının ardından İngiliz kulübünde yola devam etmeyeceğine dair karar vermişti ancak bu kararı rafa kaldırdı.

G.SARAY'I REDDETTİ
Öte yandan Yarmolenko, Galatasaray'ın kendisi ile temaslarda bulunmasına karşın bu teklifle ilgilenmeyecek.

Şu anda Ukrayna Milli Takımı ile EURO 2020'de bulunan Yarmolenko'nun geleceğine ilişkin son kararı turnuva sonrası verecek.


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