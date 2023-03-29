Yalçın Koşukavak: 'Bireysel hatalarla maç bizden uzaklaştı'

Spor Toto 1. Lig'de Çaykur Rizespor'a 4-2 kaybeden Manisa FK'de teknik direktör Yalçın Koşukavak, son dört maçını kazanan güçlü bir takıma karşı oynadıklarını kaydetti.



Rize'nin zor bir deplasman olduğuna ifade eden Koşukavak, "Yağışlı bir havada oynayıp ikili mücadelesinin bol olacağını biliyorduk. Zeminin bu kadar kötü olacağını tahmin etmemiştim. Zemin çok ağırlaştı. Saha şartları böyle olunca oyun ikili mücadeleye döndü." şeklinde konuştu.



Koşukavak, Rizespor'un kuvvetli oyuncuları olduğunu kaydederek, "Bireysel çok top kaybedip, hata yaptık. Böyle zor saha şartlarında fiziksel olarak rakibin bazı üstünlükleri vardı. Bireysel hatalarla maç bizden uzaklaştı." ifadelerini kullandı.





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