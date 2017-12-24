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Yakın Doğu Üniversitesi, Beşiktaş'ı farklı geçti!

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Yakın Doğu Üniversitesi, deplasmanda Beşiktaş'ı 82-68 mağlup etti.

Kaynak: AA
Yakın Doğu Üniversitesi, Beşiktaş'ı farklı geçti!
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23 Aralık 2017 23:45
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Yakın Doğu Üniversitesi, deplasmanda Beşiktaş'ı 82-68 mağlup etti.
Salon: BJK Akatlar

Hakemler: Yücel Çilingir, Fazilet Gülter, Abdullah İlik

Beşiktaş: Esra Erden Atacan, Kübra Siyahdemir 9, Mosby 12, Wheeler 33, Radosavljevic 2, Burcu Çiğil, Sera Özelçi, Meltem Avcı, Sevgi Uzun, Zellous 12

Yakın Doğu Üniversitesi: Bahar Çağlar 6, Cansu Köksal 13, McBride 25, Vandersloot 10, Gruda 19, Eldebrink 3, Gökçe Doğan 6

1. Periyot: 24-25

Devre: 37-44

3. Periyot: 50-59

Beş faulle çıkan: 33.54 Eldebrink (Yakın Doğu Üniversitesi)

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