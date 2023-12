Yağmur Uraz'dan Fenerbahçe itirafı

UEFA Uluslar C Ligi'nde oynadığı ilk 4 maçı kazanıp B Ligi'ne yükselmeyi garantileyen A Milli Kadın Futbol Takımı, gruptaki son 2 maçında deplasmanda Litvanya ve 5 Aralık Salı günü Mersin'de Gürcistan ile oynayacak. Karşılaşmalar öncesinde takımın tecrübeli golcüsü Yağmur Uraz, önemli açıklamalarda bulundu.



UEFA Uluslar C Ligi'ni tüm maçları kazanarak, gol yemeden tamamlamak istediklerini dile getiren Yağmur Uraz, "Uluslar C Ligi'ni 6'da 6 yaparak, gol yemeden tamamlamak istiyoruz. İlk maçımız için Litvanya'ya gideceğiz. Şu an kamp iyi gidiyor. Önce Litvanya'da maçımızı kazanacağız. Sonra Mersin'de halkımız önünde Gürcistan ile karşı karşıya geleceğiz. En son Mersin'de son dakika golüyle güzel bir galibiyetimiz vardı. Mersin bizim için özel bir yer. Orada da kazanıp, 6'da 6 yaptıktan sonra B Ligi için hazırlıklarımıza bakacağız. Mersin'deki bütün halkımızı stada bekliyoruz. Onların desteğiyle daha iyi bir oyun, daha iyi bir skorla oradan ayrılmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.



"ELAZIĞ VE ÇORUM'DA BEKLEDİĞİMİZİN ÜZERİNDE BİR İLGİYLE KARŞILAŞTIK"



A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Elazığ ve Çorum'da oynadığı maçlarda taraftar rekoru kırılması hatırlatılan Yağmur Uraz, "Hem Elazığ hem de Çorum halkına çok teşekkür ediyoruz. Gereken ilgiyi fazlasıyla gösterdiler. Beklediğimizin üzerinde bir ilgiyle karşılaştık. Bunu görünce insanın motivasyonu artıyor. Bunun da sahaya yansıdığını düşünüyorum. Bu anlamda güzel bir ivme yakaladık. Farkındalık, bilinirlik artmaya başladı. Bu yönde güzel ilerliyoruz" diye konuştu.



"KADIN FUTBOLU ANLAMINDA FEDERASYON TÜM TUŞLARA BASTI"



Türkiye Futbol Federasyonu'nun kadın futbolu ile yakından ilgilendiğini dile getiren tecrübeli golcü, "Kadın futbolu anlamında federasyon tüm tuşlara bastı diyebiliriz, inanılmaz bir ilgi var. Ayrıca sponsorların çok desteği var. Bunlar birleştiğinde, bu ivmeyi yakalıyoruz. Biz oyuncular olarak daha değerli hissediyoruz. Bunlar da sahada sonuç olarak karşımıza çıkıyor" şeklinde konuştu.



"KARİYERİMİN EN TAHMİN EDİLEMEZ MAÇLARINI YAŞIYORUM"



Son yıllarda Kadınlar Süper Ligi'nde kalitenin arttığını ve ligin çekişmeli hale geldiğini belirten Yağmur Uraz, "Kariyerimin en tahmin edilemez maçlarını yaşıyorum. Çok çekişmeli maçlar oluyor. Yıllar öncesinde hep tahmin ederdik. Bu maç böyle olur, şu maç şöyle olur diye. Şu an asla tahmin edilmiyor. Sürprizler yaşanıyor. Şu an kıyasıya bir mücadele var. Milli takım sonrasında 3 maç var ve sonrasında devre arası olacak. Biz de Fenerbahçe olarak 3'te 3 yapıp, devreye o şekilde girmek istiyoruz" dedi.



"GOL KRALİÇESİ OLARAK, KUPAYI KALDIRMAK NEDEN OLMASIN"



Hem takım, hem de bireysel olarak hedefleri olduğunu dikkat çeken tecrübeli oyuncu, şöyle konuştu:



"Öncelikle Fenerbahçe formasıyla kupa kaldırmak istiyorum. Gerçekten takım arkadaşlarımla beraber kenetlendik. Sonrasında bireysel olarak bakarsak gol kraliçesi olarak, kupayı kaldırmak neden olmasın. Bu da hedeflerim arasında. Ancak önceliğimiz maç kazanmak."



"DAKİKA 80, 85, 90 YA DA HAKEM UZATMAYI GÖSTERDİĞİNDE YILMIYORUZ"



Son dakikalarda attığı gollerle takımına önemli katkılar sağlayan Yağmur Uraz, "Beylerbeyi maçında 90+7'de attık. ALG maçında da 86'ncı dakikada atmıştık. Hem bireysel hem de takım olarak hakemin son düdüğüne kadar gol atabiliriz. Buna inandığımız için de bir şekilde gol atıyoruz. Ben çağırıyorum, buna inanıyorum. Takım arkadaşlarım da maçın içinde böyle devam ediyor. Dakika 80, 85, 90 ya da hakem uzatmayı gösterdiğinde yılmıyoruz. Beylerbeyi maçında ben golü attım, sonra hakem maçı bitirmiş. Ben görmedim maçın bittiğini. Bunu da şuna bağlıyoruz. İnanmak ve istemek var. Bunu hem rakibe gösteriyorsun, hem de bunu topa iletiyoruz bence. Böyle bir bağ olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda da şanslıyım. Futbol şansım var. Bunu da sahaya yansıtıyoruz" ifadelerini kullandı.



"FENERBAHÇE'DE GERÇEKTEN DEĞERLİ OLDUĞUNUZU HİSSETTİRİYORLAR"



Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'de forma giyen Yağmur Uraz, Fenerbahçe'ye transfer olduğu için çok mutlu olduğunu dile getirdi. Sarı-lacivertli ekibe transferinin 2 gün içinde gerçekleştirdiğini belirten Yağmur Uraz, sözlerini şöyle noktaladı:



"Bunu bana soruyorlar. Arkadaşlarım da soruyor. 3 büyük takımda forma giydin; fark ne, ne hissediyorsun diye. Hepsi birbirinden büyük kulüpler. Ama Fenerbahçe'de gerçekten değerli olduğunuzu hissettiriyorlar. Burada oynadığım için çok mutluyum. İyi ki gelmişim diyorum. Yöneticimiz Kemal Bey'e de buradan çok teşekkür ediyorum. Transferim iki günde gerçekleşmişti. Burada inşallah sezonu şampiyonlukla sonlandırırız."





