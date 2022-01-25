Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı da takımı gibi rakamları alt üst ediyor.



Bordo-mavililerin başında sahaya çıktığı 61 maçta 128 puan toplayıp 2.10'luk ortalamayla en başarılı hoca durumuna gelen deneyimli çalıştırıcı, yabancı meslektaşlarına karşı ezici üstünlük kurdu.



Bu sezon genelindeki tüm teknik direktörlerle hem de 2014-15'ten günümüze G.Saray'ın başındaki yabancı mevkidaşlarına yenilmedi. Avcı, Aslan'ı çalıştıran yabancı teknik adamlarla yaptığı 5 maçta 5 galibiyet elde etti.



ENİS'TEN 4.5 YILLIK İMZA

Fırtına'Nın Altınordu'dan transfer ettiği 19 yaşındaki Enis Destan 4.5 yıllık sözleşmeye imza attı. Trabzonspor KAP'a yaptığı açıklamada Altınordu'ya sözleşme fesih bedeli olarak 600 bin Euro artı KDV ödeneceğini duyurdu. Golcü futbolcu ise bu sezonun ikinci yarısı için1 milyon 250 bin TL, gelecek yıl 2 milyon 750 bin TL, 2023-24'te 3 milyon TL, 2024-25'te 3 milyon 250 bin TL ve 2025-26 sezonu için de 3 milyon 500 bin TL garanti ücret alacak. Menajerlik hizmeti olarak da futbolcuya ödenecek yıllık ücretin yüzde 10'u verilecek.



Enis Destan, Trabzon'a gelişinde yaptığı açıklamada G.Saray galibiyetine vurgu yapıp, "Ben de sahadaydım. Takım, ruhunu ortaya koyarak kazandı" dedi.







