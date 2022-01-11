Xavi: "Real Madrid, şu an en iyisi"

Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, İspanya Süper Kupası'nda oynanacak Real Madrid mücadelesi öncesi konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Xavi: 'Real Madrid, şu an en iyisi'
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11 Ocak 2022 21:27
İspanya Süper Kupası'nda Real Madrid ile karşılaşacak Barcelona'da teknik direktör Xavi Hernandez açıklamalarda bulundu.

Xavi, "Bu bizim için bir meydan okuma, fırsat, finale ulaşma ve kupayı kazanma şansı. Bu maç bir dönüm noktası olabilir bizim için. Kendimizi kanıtlamak istiyoruz" dedi.

El Clasico maçlarının tahmin edilemez olduğunu söyleyen genç teknik adam, "Real Madrid, şu an çok iyi durumda. Puan tablosuna göre şu an İspanya'nın en iyi takımı. Biz de gücümüzü kullanacağız ve kazanmak için savaşacağız. Real Madrid'e karşı problem çıkarabileceğimizi biliyoruz. Sonuna kadar savaşacağız" şeklinde konuştu.

Futbolculuğu döneminden çok fazla El Clasico tecrübesi yaşadığını söyleyen İspanyol hoca, "Futbolumuzu ve oyun şeklimizi göstermeye çalışacağız. Ama kolay olmayacak çünkü bana göre La Liga'nın en iyi takımıyla karşılaşacağız" sözlerini kullandı.

Barcelona ve Real Madrid, çarşamba günü saat 22.00'da İspanya Süper Kupası Yarı Final ilk maçında karşı karşıya gelecekler.

 

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