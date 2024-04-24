Xavi kararını değiştirdi, Barcelona'da kalıyor!

Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, sezon sonunda takımdan ayrılmama kararı aldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Xavi kararını değiştirdi, Barcelona'da kalıyor!
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24 Nisan 2024 22:46
Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, sezon sonunda takımdan ayrılmama kararı aldı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Xavi, Barcelona Başkanı Joan Laporta ile yaptığı görüşmelerin ardından Laporta'nın büyük ısrarına dayanamadı ve takımda kalmaya karar verdi.

Haberde, Xavi'nin Barcelona Kulübü tarafından kendisine sunulan tüm şartları kabul ettiği ve teknik direktör olarak takımın başında kalacağı ifade edildi.

Xavi Hernandez, Barcelona'nın evinde Villarreal'e 5-3 kaybettiği maçın ardından sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıklamıştı.

Barcelona, LaLiga'da lider Real Madrid'in 11 puan gerisinde 70 puanla ikinci sırada yer alıyor.

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