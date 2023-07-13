Wimbledon'da finalin adı belli oldu!

Wimbledon tek kadınlar yarı finalinde Sabalenka'yı 2-1 mağlup eden Ons Jabeur, finalde Marketa Vondrousova'nın rakibi oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Wimbledon'da finalin adı belli oldu!
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13 Temmuz 2023 19:48
Son güncelleme 13 Temmuz 2023 20:13
 Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da Belaruslu Aryna Sabalenka'yı 2-1 yenen Tunuslu Ons Jabeur, Çek Marketa Vondrousova'nın tek kadınlar finalindeki rakibi oldu.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın ev sahipliği yaptığı turnuvanın tek kadınlar yarı final mücadelesinde 2 numaralı seribaşı Sabalenka ile 6 numaralı seribaşı Jabeur karşılaştı.

Son Avustralya Açık şampiyonu Sabalenka'yı 2 saat 19 dakika süren maçta 6-7, 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-1 mağlup eden Jabeur, Wimbledon'da üst üste ikinci kez finale yükseldi.

Dünya 42 numarası Vondrousova ile Jabeur'ün karşılaşacağı tek kadınlar finali, 15 Temmuz Cumartesi günü oynanacak.

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