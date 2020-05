Wilt Chamberlain ve Bill Russell'ın arasındaki fark neydi?

Eski Los Angeles Lakers koçu Butch Van Breda Kolff'un, Bill Russell ile Wilt Chamberlain arasındaki farkı açıkladığı ortaya çıktı.



Michael Jordan ve Isiah Thomas'tan, Larry Bird ve Magic Johnson'dan önce, Russell ve Wilt ikilisi vardı.



Tarihin en iyi pivotlarından ikisi olan Bill Russell ve Wilt Chamberlain, NBA'in ilk dönemlerinde sert bir rekabet içinde bulunmuşlardı. Bununla birlikte, dominasyonlarına rağmen, her ikisi de 70'li yılların ortallarında emekli olduklarında, kariyerleri çok farklı görünüyordu.



Wilt bireysel rakamları dağıtmış ve sayısız istatistik rekoru kırmıştı. NBA'in ilk ve tek 100 sayılık maçını kaydetmiş, bir sezonda 50 sayı ve 25+ ribaund ortalaması tutturmuş ve henüz herhangi bir aşamada üstüne çıkılamayan rakamlar ortaya koymuştu.



Russell ise, bireysel istatistiklerden yoksun olsa da, 12 yıllık bir sürede toplam 11 şampiyonluk kazanan en büyük NBA şampiyonu olmuştu.



Peki Wilt neden aynı derecede kazanamadı? Bu Celtics takımları gerçekten o kadar iyi miydi?



"RUSSELL HER DURUMA UYUM SAĞLARDI"



1968 ve 1969 Lakers kadrolarının eski koçu Butch Van Breda Kolff, oyuncular arasındaki farkı şöyle açıklamıştı:



"Kendinize Russell'ın neden 11 şampiyonluk yüzüğü olduğunu ve Wilt'in sadece iki tane olduğunu sorun. Wilt, Russell'ın etrafında çok iyi oyuncular olduğunu söylerdi. Öyleydi. Ama o oyuncular gidip, yerine yenileri geldiğinde de Boston hala kazanıyordu. Her duruma uyum sağlıyordu. Russell ve Wilt arasındaki fark buydu. Russell, 'Takım arkadaşlarımı daha iyi hale getirmek için ne yapmam gerekiyor?' derdi ve yapardı da. Dürüst olmak gerekirse, Wilt ekibinin kazanmasının en iyi yolunun, kendisinin mümkün olan en iyi ortamda olması olduğunu düşünürdü. 'Benim için en iyi durum nedir?' diye sorardı."