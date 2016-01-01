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Williams'dan hakem isyanı: "Biz 16 serbest atış attık, Giannis 17!"

Phoenix Suns başantrenörü Monty Williams, geçtiğimiz gece Milwaukee Bucks'a karşı NBA Finalleri'nin 3. maçında alınan 100-120'lik yenilgisinin ardından, hakemlerden duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Phoenix Suns başantrenörü Monty Williams, geçtiğimiz gece Milwaukee Bucks'a karşı NBA Finalleri'nin 3. maçında alınan 100-120'lik yenilgisinin ardından, hakemlerden duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi.

Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, karşılaşmada 17 serbest atış denemesinde bulunarak faul çizgisine en çok giden oyuncu oldu. Milwaukee ise, maçta altı faul daha fazla yapan Phoenix'ten 10 kez daha çok serbest atış girişiminde bulundu.

Suns koçu Williams, maçtan sonra şunları söyledi:

"Faullerle ilgili herkesin önünde sızlanmayacağım, ama bu gece biz toplamda 16 faul atışı yaparken, bir kişi 17 tane attı. Meşru savunma pozisyonu nedir, bunu tanımlamamız gerekiyor. Rakibi sürekli üzerine doğru gelen bir adama, böyle durumlarda ne yapması gerektiğini söylemek zor."

Dün gecenin çoğunu Giannis'i savunarak geçiren Suns yıldızı Deandre Ayton güçlü bir ilk çeyrek çıkarmış olsa da, faul problemine girmesi maçın geri kalanında etkinliğini azaltmıştı.

Phoenix, 1. ve 2. maçlarda toplamda Milwaukee'den sadece bir deneme daha fazla kaydettiği için, serbest atışlar konusunda bir eşitsizlik olmamıştı.


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