Eski NBA oyuncusu Lou Williams, COVID-19 salgını ve NBA bubble'ı olmasaydı, LA Clippers'ın 2019-20 sezonunda şampiyonluğu kazanmış olabileceğini iddia etti.



Williams, Atlanta Hawks yıldızı Trae Young'ın "From The Point" isimli podcast'inin son bölümünde bubble'da geçirdiği zamanı değerlendirerek, sezonun normal şekilde devam etmiş olması durumunda Clippers'ın şampiyonluğu kazanabileceğini öne sürdü:



"Bence, eğer COVID olmasaydı şampiyonluğu biz kazanırdık. Başlangıçta bubble'a gidişimiz bile ayrı bir sıkıntıydı; istemiyorduk çünkü. Yani oraya gittiğimizde ve işin içine girdiğimizde doğru zihniyete sahip bile değildik."



17 yıllık kariyerinin ardından Haziran ayında emekli olan Williams, bazı oyuncuların bubble'da kazanıldığı şampiyonluğun ne kadar değerli olduğunu sorgulamaya başladığını da sözlerine ekledi.



"Bubble'da sanırım 97 gün falan kalmıştık ve 67. günde 'Artık defolup gidelim buradan' dediğimi hatırlıyorum. Yani zihnen orada uzun süre kalmaya hazır değildik sanki. İşin sonu nereye varacak göremiyorduk.



Ve insanların 'Kimse bu şampiyonluğu saymayacak' falan dediğini de duymaya başlamıştık. Bu yüzden ayağımızı biraz gazdan çekmiştik diyebilirim."



2019-20 sezonu, 11 Mart 2020'de NBA tarafından askıya alınmış ve 30 Temmuz'da Orlando'daki Walt Disney World'de 22 takımın yer aldığı bubble'da yeniden başlamıştı.



Clippers, bubble maçlarında 5-3'lük bir seri yakalayarak Batı Konferansı'nda 2. sıraya yerleşmiş, daha sonra konferans yarı finallerinde Denver Nuggets'a karşı 3-1 öne geçtikten sonra yedi maçta elenmişti.



