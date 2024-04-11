LA Clippers guardı Russell Westbrook, bu sezon "NBA'in en iyi bench oyuncusu" olduğunu iddia etti.



Bu sezon üstlendiği yedek guard rolünü benimseyen Westbrook, ligde bu rolü kendisinden daha iyi yapan kimsenin olmadığını söyledi:



"Bu ligde benchten gelen hiç kimse benden iyi değil. Kim olduğumu ve oyuna neler katabildiğimi biliyorum. Bu lige geldiğimden beri benim yapabildiklerimi kimse yapamıyor. Ve içinde bulunduğum konumda olmamın nedeni, bunu her gece yapabilecek olduğumu kimsenin kestirememiş olmasıdır."



Westbrook bu sezon benchten gelerek çıktığı 56 maçta ortalama 20,6 dakika sahada kalarak 10,6 sayı, 4,6 ribaund ve 4,2 asist ortalamaları yakaladı.





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