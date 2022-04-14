West Ham Lyon'u 3-0'la geçip yarı finale yükseldi

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanşında West Ham United, Olympique Lyon'u deplasmanda 3-0 mağlup etti ve toplamda 4-1'lik skora ulaşarak tur atladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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West Ham Lyon'u 3-0'la geçip yarı finale yükseldi
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14 Nisan 2022 23:54
UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanşında Olympique Lyon ile West Ham United karşı karşıya geldi.

Groupama Stadı'nda oynanan karşılaşmayı West Ham 3-0 kazandı ve toplamda 4-1'lik skora ulaşarak yarı finale adını yazdırmayı başardı.

Karşılaşmanın 38. dakikasında Dawson ve 44. dakikasında Declan Rice'ın golleriyle West Ham United ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda etkisini sürdüren İngiliz ekibi, 48'de Bowen'in golüyle üç farklı öne geçti.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadeleyi West Ham 3-0 önde tamamladı ve Olympique Lyon'u kupanın dışına itti.

West Ham United yarı finalde Barcelona'yı saf dışı bırakan Alman ekibi Eintracht Frankfurt'la karşı karşıya gelecek.

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