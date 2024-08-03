West Ham, Füllkrug transferini açıklamaya hazırlanıyor

West Ham United, Niclas Füllkrug transferi için oyuncu ve kulübü Borussia Dortmund ile anlaşmaya vardı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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West Ham, Füllkrug transferini açıklamaya hazırlanıyor
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03 Ağustos 2024 17:42
West Ham United, Niclas Füllkrug transferi için oyuncu ve kulübü Borussia Dortmund ile anlaşmaya vardı.

Borussia Dortmund'dan yapılan açıklamaya göre; Füllkrug, transfer görüşmelerini tamamlamak üzere Alman ekibinin kampından ayrıldı ve İngiltere'ye gitmek için hazırlıklarını tamamladı.

Sky Sports'un haberine göre; West Ham United, bu transfer için Dortmund'a 26 artı 4 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Oyuncu ile de 3 yıllık anlaşmaya varan West Ham, 31 yaşındaki Alman forvete yıllık net ücret olarak 3 milyon euro ödeme yapacak.

Geçtiğimiz sezon Borussia Dortmund formasıyla 46 maça çıkan Füllkrug, bu maçlarda 16 gol 10 asistlik performans sergiledi.
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