Wes Unseld Jr., Wizards koçluğu için en önde gelen aday!

Denver Nuggets'ın yardımcı koçu Wes Unseld Jr.'ın, Washington Wizards'ın yeni başantrenörü olma konusunda en önde gelen aday olarak ortaya çıktığı bildirildi.



Yakın zamanda Wizards'ın koçluk arayışlarını Unseld Jr. ve Milwaukee Bucks'ın asistanı Darvin Ham'a odakladığı bildirilmişti.



Unseld Jr., 2005 yılında Wizards ile koçluk kariyerine başladığından beri çok saygın bir asistan koç haline gelmişti.



Babası Wes Unseld Sr., 1978'de Washington'ı tarihindeki tek şampiyonluğuna taşımış olan, ekibin en iyi oyuncularından biriydi ve aynı zamanda takım tarihinde MVP ödülünü kazanan tek oyuncuydu. Ayrıca takımda başantrenörlük ve yöneticilik de yapmıştı.



Unseld Jr., 2005'te asistan olmadan önce 1997'de genel menajer olan babasının altında bir scout olarak işe başlamıştı.



Maryland'de büyüyen Unseld Jr., Golden State Warriors (2011-12), Orlando Magic (2012-2015) ve Nuggets (2015-mevcut) ile çalışmadan önce Wizards'ta (2005-2011) asistan koçluk yapıyordu.



