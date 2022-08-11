Welinton transferi için flaş gelişme!

Beşiktaş'tan, Suudi Arabistan ekibi El İttifak'a gitmesi beklenen Welinton için flaş bi gelişme yaşandı.



Suudi Arabistan basınında yer alan haberde, Brezilyalı stoperin sağlık kontrollerinde sorun tespit edildiği ve bu nedenle transferin iptal olduğu kaydedildi.



Welinton, El İttifak ile senelik 1.5 milyon euro'dan 2 yıllık anlaşma sağlamıştı.





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