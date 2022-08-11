Welinton transferi için flaş gelişme!

Suudi Arabistan ekibi El İttifak'a gitmeye hazırlanan Beşiktaşlı Welinton'un transferinin iptal olduğu öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Welinton transferi için flaş gelişme!
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11 Ağustos 2022 19:46
Beşiktaş'tan, Suudi Arabistan ekibi El İttifak'a gitmesi beklenen Welinton için flaş bi gelişme yaşandı.

Suudi Arabistan basınında yer alan haberde, Brezilyalı stoperin sağlık kontrollerinde sorun tespit edildiği ve bu nedenle transferin iptal olduğu kaydedildi.

Welinton, El İttifak ile senelik 1.5 milyon euro'dan 2 yıllık anlaşma sağlamıştı.

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