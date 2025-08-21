Golden State Warriors, tecrübeli uzun Al Horford ile anlaşmaya hazırlanıyor. Ancak süreç, Jonathan Kuminga'nın durumunun netleşmesini bekliyor.Horford'ın, 2025-26 sezonu için 5.685 milyon dolar değerindeki "taxpayer midlevel exception" üzerinden, ikinci yılı oyuncu opsiyonu olacak şekilde iki yıllık bir kontrat imzalaması bekleniyor.Geçtiğimiz sezon Boston Celtics formasıyla 60 maça çıkan Horford; 9.0 sayı, 6.2 ribaund ve 2.1 asist ortalamaları yakalamıştı. Warriors, tecrübeli oyuncunun hem dış şut tehdidini hem de savunmada switch yapabilme özelliğini değerli buluyor.Bu süreçte gözler Kuminga'ya çevrilmiş durumda. Sınırlı serbest statüdeki oyuncunun, 1 Ekim'e kadar eleme teklifini imzalaması veya yeni bir kontratta anlaşması gerekiyor.