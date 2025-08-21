21 Ağustos
FC Midtjylland-KuPS Kuopio
19:30
21 Ağustos
Brann-AEK Larnaca
20:00
21 Ağustos
Panathinaikos-Samsunspor
21:00
21 Ağustos
Slovan Bratislava-Young Boys
21:15
21 Ağustos
Lech Poznan-Genk
21:30
21 Ağustos
Aberdeen-FCSB
21:45
21 Ağustos
Rijeka-PAOK
21:45
21 Ağustos
Lincoln Red Imps FC-Braga
22:00
21 Ağustos
Rosenborg-Mainz 05
19:00
21 Ağustos
Başakşehir-U.Craiova
20:45
21 Ağustos
Anderlecht-AEK Athens
21:00
21 Ağustos
Sparta Prag-Riga FC
21:00
21 Ağustos
Neman Grodno-Rayo Vallecano
21:00
21 Ağustos
Polissya Zhytomyr-Fiorentina
21:00
21 Ağustos
Levski-Alkmaar
21:00
21 Ağustos
NK Celje-Banik Ostrava
21:00
21 Ağustos
Lausanne-Beşiktaş
21:15
21 Ağustos
Shelbourne-Linfield
21:45

calendar 21 Ağustos 2025 13:41
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Horford'ın, 2025-26 sezonu için 5.685 milyon dolar değerindeki "taxpayer midlevel exception" üzerinden, ikinci yılı oyuncu opsiyonu olacak şekilde iki yıllık bir kontrat imzalaması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon Boston Celtics formasıyla 60 maça çıkan Horford; 9.0 sayı, 6.2 ribaund ve 2.1 asist ortalamaları yakalamıştı. Warriors, tecrübeli oyuncunun hem dış şut tehdidini hem de savunmada switch yapabilme özelliğini değerli buluyor.


Bu süreçte gözler Kuminga'ya çevrilmiş durumda. Sınırlı serbest statüdeki oyuncunun, 1 Ekim'e kadar eleme teklifini imzalaması veya yeni bir kontratta anlaşması gerekiyor.

