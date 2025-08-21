Golden State Warriors, tecrübeli uzun Al Horford ile anlaşmaya hazırlanıyor. Ancak süreç, Jonathan Kuminga'nın durumunun netleşmesini bekliyor.
Horford'ın, 2025-26 sezonu için 5.685 milyon dolar değerindeki "taxpayer midlevel exception" üzerinden, ikinci yılı oyuncu opsiyonu olacak şekilde iki yıllık bir kontrat imzalaması bekleniyor.
Geçtiğimiz sezon Boston Celtics formasıyla 60 maça çıkan Horford; 9.0 sayı, 6.2 ribaund ve 2.1 asist ortalamaları yakalamıştı. Warriors, tecrübeli oyuncunun hem dış şut tehdidini hem de savunmada switch yapabilme özelliğini değerli buluyor.
Bu süreçte gözler Kuminga'ya çevrilmiş durumda. Sınırlı serbest statüdeki oyuncunun, 1 Ekim'e kadar eleme teklifini imzalaması veya yeni bir kontratta anlaşması gerekiyor.
