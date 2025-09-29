29 Eylül
Beşiktaş-Kocaelispor
20:00
29 Eylül
Keçiörengücü-Pendikspor
0-016'
29 Eylül
Vanspor FK-Amed Sportif
17:00
29 Eylül
A.Demirspor-Sarıyer
20:00
29 Eylül
Sakaryaspor-Sivasspor
20:00
29 Eylül
Everton-West Ham United
22:00
29 Eylül
Valencia-Real Oviedo
22:00
29 Eylül
Parma -Torino
19:30
29 Eylül
Genoa-Lazio
21:45
29 Eylül
Arouca-FC Porto
22:00

Warriors, Al Horford'ı çok yıllı sözleşmeyle kadrosuna kattı

Golden State Warriors, tecrübeli uzun oyuncu Al Horford'ı çok yıllı bir kontratla kadrosuna kattı.

29 Eylül 2025 13:09
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Horford'ın menajeri, anlaşmayı ESPN'den Shams Charania'ya doğruladı.

Horford, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla Boston Celtics'ten ayrıldığını resmen duyurdu. Beş kez All-Star seçilen Horford, 18 yıllık NBA kariyerinin yedi sezonunu Celtics formasıyla geçirdi ve son dört yıldır da Boston'da mücadele ediyordu.

Boston Globe'dan Adam Himmelsbach'in aktardığına göre, takımın yıldızı Jayson Tatum'un aşil sakatlığı nedeniyle sezonun tamamında parkelerden uzak kalma ihtimali, Horford'ın serbest oyuncu döneminde verdiği kararda önemli bir etken oldu.


Geçtiğimiz sezon 60 maçta forma giyen Horford, 9 sayı ve 6.2 ribaunt ortalamalarının yanı sıra, üç sayı çizgisinin gerisinden %36.3 isabet oranı yakaladı.

Horford, Golden State'in pota altı rotasyonuna, Draymond Green ve Quinten Post'un yanında önemli bir katkı sağlayacak. Son üç sezonda da en az 100 üçlük kaydeden Horford, Warriors'un üç sayı ağırlıklı hücum düzenine uyum sağlayacak bir profil olarak öne çıkıyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
6 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
7 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
8 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
9 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
10 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
