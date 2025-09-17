17 Eylül
"Warriors, 2027 yazında Giannis ve Jokic'i hedefliyor" iddiası!

Golden State Warriors, 2027 yazında maaş bütçesinde esneklik sağlayarak Milwaukee Bucks yıldızı Giannis Antetokounmpo ve Denver Nuggets süperstarı Nikola Jokic'in serbest oyuncu piyasasına çıkabileceği dönemde harekete geçmeyi planlıyor.

'Warriors, 2027 yazında Giannis ve Jokic'i hedefliyor' iddiası!
Golden State Warriors, 2027 yazında maaş bütçesinde esneklik sağlayarak Milwaukee Bucks yıldızı Giannis Antetokounmpo ve Denver Nuggets süperstarı Nikola Jokic'in serbest oyuncu piyasasına çıkabileceği dönemde harekete geçmeyi planlıyor.

The Athletic'ten Sam Amick'in haberine göre, Warriors'ın o dönem için şu anda garanti altındaki tek finansal yükümlülüğü, Moses Moody'nin 13.4 milyon dolarlık kontratı ve Buddy Hield'ın 10 milyon dolarlık oyuncu opsiyonu olacak. Bu durum, Golden State'e elit yıldızları kadroya katabilmek için ciddi bir maaş boşluğu yaratıyor.

Hem Giannis hem de Jokic, 2027-28 sezonu için kontratlarında oyuncu opsiyonuna sahip. Bu da yalnızca Warriors'ın değil, birçok büyük takımın da kadrolarını yeniden şekillendirebilmesi için fırsat yaratıyor.


Golden State, maaş bütçesini esnek tutarak ligin en değerli oyuncularından bazılarını kadrosuna katma şansını artırmayı ve aynı zamanda mevcut kadrosu üzerinde tam kontrol sağlayarak uzun vadeli planlarını korumayı hedefliyor.

Bu stratejiyi benimseyen yalnızca Warriors değil. Los Angeles Lakers ve Clippers gibi diğer üst düzey organizasyonlar da benzer planlamalar yaparak, 2027 yazında oluşabilecek yıldız yoğun serbest oyuncu piyasasına şimdiden hazırlanıyor.

  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 4 3 1 0 7 2 10
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
8 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
9 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
12 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
13 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
14 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
15 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
16 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
