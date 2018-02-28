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Wanda Nara: ''Icardi'yi aldatmadım''

Inter'in İtalyan yıldızı Mauro Icardi'nin hem eşi hem de menajeri olan Wanda Nara, Icardi'yi aldattığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Wanda Nara: ''Icardi'yi aldatmadım''
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28 Şubat 2018 18:53
Inter'in Arjantinli forveti Mauro Icardi'nin eşi ve aynı zamanda menajeri olan Wanda Nara, Icardi'yi aldattığı iddialarını yalanladı.

''BEN BİR ANNE VE EŞİM''

Wanda Nara, yaptığı açıklamada ''Son günlerde çok sayıda yalan haber çıkmaya başladı. Böyle iddiaları normalde cevaplamazdım ama iddialar çok ağır. Ben bir anneyim ve 5 çocuğum var. Her zaman onlarlayım. Aynı zamanda bir eşim. Mauro'nun eşiyim. Bu yalanlardan sonra kendimi ve ailemi korumam gerekiyor. Avukatım, her şeyle ilgilenecek'' sözlerini kullandı.

Arjantinli forvet Maxi Lopez ile birlikteyken Lopez'i Icardi ile aldatan Wanda Nara, ardından Icardi ile evlenmişti.





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