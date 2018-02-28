Wanda Nara: ''Icardi'yi aldatmadım''

Inter'in Arjantinli forveti'nin eşi ve aynı zamanda menajeri olan, Icardi'yi aldattığı iddialarını yalanladı.Wanda Nara, yaptığı açıklamada ''Son günlerde çok sayıda yalan haber çıkmaya başladı. Böyle iddiaları normalde cevaplamazdım ama iddialar çok ağır. Ben bir anneyim ve 5 çocuğum var. Her zaman onlarlayım. Aynı zamanda bir eşim. Mauro'nun eşiyim. Bu yalanlardan sonra kendimi ve ailemi korumam gerekiyor. Avukatım, her şeyle ilgilenecek'' sözlerini kullandı.Arjantinli forvet Maxi Lopez ile birlikteyken Lopez'i Icardi ile aldatan Wanda Nara, ardından Icardi ile evlenmişti.