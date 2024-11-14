Eski NBA oyuncusu Dion Waiters, günümüz NBA'inde sahaya çıktığı takdirde 20 sayı bulabileceğini iddia etti.



Ligde 10 sezonluk tecrübesi bulunan Waiters, yakın zamanda NBA muhabiri Brandon Robinson ile birlikte yer aldığı "Scoop B Radio" podcast'inde, cesur bir iddiada bulundu.



Cleveland Cavaliers, Oklahoma City Thunder, Miami Heat ve Los Angeles Lakers'ta geçirdiği dönemleri kapsayan kariyerini değerlendiren 32 yaşındaki oyuncu, herhangi bir NBA kadrosunda olmamasına rağmen skor üretme yeteneğini şöyle ifade etti:



"Şu anda hala çıkıp size 20 sayı verebilirim. Bunu öylesine söylemiyorum, çünkü basketbol oynamak benim için doğuştan gelen bir yetenek. Bisiklete binmek gibi bir şey."



Saldırgan oyun tarzı ve şut atma yeteneğiyle tanınan Waiters, kariyeri boyunca bir skorer olarak ün kazanmış ve maç başına ortalama 13.1 sayı, 2.8 ribaund ve 2.6 asist üreterek, saha içinde %41.2 ve üç sayılık atışlarda ise %34.6 isabet oranıyla oynamıştı.



En üretken sezonunu Dwyane Wade'in Chicago Bulls'a gitmesinin ardından bir adım öne çıktığı 2016-17 sezonunda Miami Heat'te geçiren Waiters, o sezon maç başına ortalama 15,8 sayı, 4,3 asist ve 3,3 ribaund üretmiş, saha içinde %42,4 ve üç sayılık çizginin gerisinden ise %39,4'lük etkileyici bir şut isabeti oranı yakalamıştı.



