Los Angeles Lakers guardı Dion Waiters, takım arkadaşı LeBron James ile Cleveland Cavaliers'da oynamak ile, şimdi oynamak arasındaki farklardan bahsetti.



Waiters, 5 yıl sonra LeBron'un yanına tekrar katıldı. 28 yaşındaki oyuncu, 2014-15 sezonunun ilk yarısında Oklahoma City Thunder'a takas olmadan önce, LeBron'un takım arkadaşıydı. O zamandan beri Waiters, çok yol kat etti ve geçmişte inatçı olduğunu itiraf etmiş olsa da, şimdi işler daha farklı:



"Sadece biraz daha yaş aldım. Çok şey gördüm, çok şey yaşadım. Hayatımın bu noktasında, sadece basketbol oynamak, aileme bakmak ve tadını çıkarmak istiyorum. Çünkü asla bilemezsin. Hiç belli olmaz. Gördüğünüz gibi, her şeyin devam ettiği bir filmde yaşıyoruz. Böyle konuşacağımızı kim düşünebilirdi (Zoom üzerinden)? Yani hiç bilemiyorsunuz."



Waiters, şöyle devam etti:



"Bu yüzden her günü ayrı yaşayarak, ağırdan alarak, ilerlemeye devam ederek, saha içinde ve dışında daha iyi bir insan ve daha iyi bir baba olmaya çalışma amacıyla ilerliyorum. Bunlar, gençken muhtemelen anlamadığım şeylerdi. Gençken hala ligde kendinizi bulmaya çalışıyorsunuz. Sanırım Bron bana bu konuda yardım etmeye çalışıyordu ama o zamanlar çok inatçıydım. Ama şimdi anlıyorum. 28 yaşındayım. Çok şey yaşadım. Yine de kendimle barışığım. İyi durumdayım."



Waiters ve Lakers bu sezon bir şampiyonluğu hedefliyor. Lakers şu anda Batı Konferansı'nın tepesinde oturuyor.



