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Wade: "2011'de kaybetmemizin sebebi, kötü adam rolümüzdü"

Miami Heat efsanesi Dwyane Wade, Heat'in 2011'de NBA Finallerini kazanamamasının asıl nedenini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Miami Heat efsanesi Dwyane Wade, Heat'in 2011'de NBA Finallerini kazanamamasının asıl nedenini açıkladı.

Wade, Chris Bosh ve LeBron James, 10 yıldan uzun süre önce lig tarihinin en ünlü "süpertakımlardan" birini kurmuş ve 2014'te yollarını ayırmadan önce, iki kez üst üste şampiyonluk kazanmışlardı.

Lakin 2011 yılında, Dallas Mavericks'e şok edici bir şekilde mağlubiyet yaşadıkları zaman, kusurları beklenmedik bir biçimde ortaya çıkmıştı.

"No Chill" podcast'inde eski NBA yıldızı Gilbert Arenas ile sohbet eden Wade'e göre, o yıl Heat için en büyük sorun, aslen "kötü adam" kimliğine karşı verdikleri savaştı:

"Basketbolun eğlencesini alıp götürmüştü. Kötü adamı oynamaya çalışmak, sadece oyunun tadını kaçırmaya yaramıştı. İyi oynamış falan olsak da, o ilk yıl oyundan zevk almamıştık. Sürekli 'Pekala, göstereceğiz gününüzü' kafasındaydık. Bütün bir yılı böyle geçiremezsiniz.

Böyle bir nefret durumu, bizi yanlış yola götürmüştü. Bunu doğru noktaya yerleştirebilmiş olsaydık, oynamaktan yine zevk alabilirdik. Lakin insanların hakkımızda söylediği her şeyi çok kişisel almıştık... Ve kazanma vakti geldiğinde de, oyunumuzu ortaya koyamamıştık."


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