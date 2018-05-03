  •  
    Sezon sonu bedavaya 22'lik gol+asist makinesi
  •  
    Galatasaray şampiyon olursa flaş Tudor kararı
  •  
    Dünyanın en pahalı 11'i açıklandı! Şaşırtan isim!
  •  
    F.Bahçe'den MANU'nun yıldızına "RESMİ" teklif!..
  •  
    Garry'e 4 talip birden! "Sezon sonu görüşelim"

Voleybolda Avrupa'nın zirvesine iki Türk aday

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde VakıfBank ile Galatasaray, şampiyonluk kupasını Türkiye'ye getirebilmek için Dörtlü Final'de mücadele edecek

Kaynak: AA
Voleybolda Avrupa'nın zirvesine iki Türk aday
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Mayıs 2018 13:09
Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final'inde mücadele verecek VakıfBank ve Galatasaray, Avrupa'nın bir numaralı kupasını Türkiye'ye getirebilmek için sahaya çıkacak.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te bu hafta sonu düzenlenecek organizasyon, ev sahibi CSM Volei Alba ve İtalya'nın Imoco Volley takımlarıyla birlikte, Türkiye'den VakıfBank ile Galatasaray'ın katılımıyla yapılacak.

CEV Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 7 sezonun 5'ine Türk ekipleri damgasını vururken, 2011 yılında İstanbul'da gerçekleştirilen Dörtlü Final'i VakıfBank Güneş Sigorta şampiyon olarak tamamlayarak, Türkiye'ye bu kulvarda başarıyı ilk yaşatan ekip oldu.

Fenerbahçe Universal, 2011 yılında ev sahibi olduğu Dörtlü Final'i 3. sırada tamamlamasından bir yıl sonra, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Dörtlü Final'de adını zirveye yazdırdı ve kupayı bir kez daha Türkiye'ye getirdi.

Galatasaray Daikin'in ev sahipliğinde 2013 yılında İstanbul'da yapılan Dörtlü Final müsabakalarını zirvede tamamlayan takım ise VakıfBank oldu. Bu sonuçla Avrupa voleybolunun kadınlarda bir numaralı kupası, üst üste 3 sezonda Türk ekiplerinin müzelerine gitti.

Organizasyonun 2014 yılında Bakü'de düzenlenen Dörtlü Final etabında şampiyonluğu, finalde VakıfBank'ı geçen Dinamo Kazan elde etti ve Rus ekibi Türk takımlarının 3 sezonluk hegemonyasını sonlandırdı.

Polonya'nın Szczecin kentinde 2015 yılında düzenlenen Dörtlü Final'de şampiyonluk kupasını Eczacıbaşı VitrA kaldırarak, Türk ekiplerinin 5 sezonda 4. kez bu başarıyı elde etmesini sağladı.

İtalya'nın Montichiari kentinde Pomi Cassalmaggiore takımı tarafından 2016 yılında organize edilen Dörtlü Final'de ise VakıfBank, finalde ev sahibi ekibe yenilerek kupayı bir kez daha Türkiye'ye getirme şansını kaçırdı.

VakıfBank, geride kalan sezon İtalya'nın Treviso kentinde düzenlenen Dörtlü Final'de ev sahibi Imoco Volley'i mağlup ederek bir kez daha adını Avrupa'nın zirvesine yazdırdı ve kendisinin üçüncü, Türk takımlarının ise beşinci Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kupasını getirdi.

- Kadınlarda 12 şampiyonluk

Voleybolda kadın takımları CEV organizasyonlarında toplam 12 şampiyonluğa imza atarken, Türkiye'ye ilk Avrupa kupasını getiren ekip Eczacıbaşı oldu.

Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nın 1999 yılında Bursa'da yapılan Dörtlü Final organizasyonunda, İtalya'nın Cermagica Reggio Emilia takımını finalde devirmeyi başaran Eczacıbaşı, Türkiye'ye voleybolda ilk Avrupa kupasını kazandırdı.

Ardından VakıfBank Güneş Sigorta, 2004 yılında Bursa'da düzenlenen Top Teams Kupası Dörtlü Final'ini, 2008 yılında ise yine Bursa'da organize edilen Challenge Kupası Dörtlü Final'ini kazanarak, Eczacıbaşı'nı takip etti.

Kadın voleybolunda Türk takımları, son dönemde Avrupa kupalarına adeta damgasını vurdu. Türk ekipleri son 7 sezonda toplam 9 Avrupa kupası kaldırmayı başardı.

VakıfBank, 2011, 2013 ve 2017 yıllarında Şampiyonlar Ligi, Fenerbahçe, 2012 yılında Şampiyonlar Ligi ve 2014 yılında CEV Kupası, Eczacıbaşı Vitra, 2015 yılında Şampiyonlar Ligi ve 2018 yılında CEV Kupası, Bursa Büyükşehir Belediyespor da 2015 ile 2017 yıllarında Challenge Kupası şampiyonluklarına imza attı.

Toplamda Türk kadın voleybol takımları Avrupa'da 12 kupa kaldırırken, 5 kez şampiyonluk yaşayan VakıfBank'ı, 3 şampiyonlukla Eczacıbaşı VitrA, ikişer şampiyonlukla da Fenerbahçe ve Bursa Büyükşehir Belediyespor izledi.

- Kadın takımlarının başarı karnesi

Voleybolda Türk kadın takımlarının Avrupa kupalarında elde ettikleri dereceler şöyle:

 Yıl  

                Takım 

           Organizasyon

   Derece
 1980 

  Eczacıbaşı  

   Şampiyon Kulüpler Kupası  

       2
 1983 

  Ankara Pazarları  

   CEV Kupası  

       4  
 1984  

  Eczacıbaşı  

   Şampiyon Kulüpler Kupası  

       4  
 1986 

  Arçelik  

   CEV Kupası  

       4
 1988  

  Emlak Bankası

   CEV Kupası  

       3
 1991  

  VakıfBank  

   CEV Kupası 

       3  
 1992  

  VakıfBank  

   CEV Kupası  

       3  
 1993   

  Eczacıbaşı  

   CEV Kupası  

       2  
 1996  

  Emlak Bankası  

   CEV Kupası  

       2  
 1997  

  Galatasaray 

   CEV Kupası  

       3  
 1998  

  VakıfBank 

   Şampiyon Kulüpler Kupası  

       2  
 

  Beşiktaş  

   Kupa Galipleri Kupası  

       4 
 

  Güneş Sigorta  

   CEV Kupası   

       4
 1999  

  VakıfBank  

   Şampiyon Kulüpler Kupası  

       2 
 

  Eczacıbaşı  

   Kupa Galipleri Kupası  

       1  
 2000  

  Eczacıbaşı  

   Şampiyon Kulüpler Kupası   

       3  
 

  ENKA Spor  

   Kupa Galipleri Kupası  

       4 
 

  Güneş Sigorta  

   CEV Kupası  

       3   
 2001 

  Eczacıbaşı  

   Şampiyonlar Ligi 

       4  
 

  Beşiktaş  

   CEV Kupası   

       4  
 2002  

  Eczacıbaşı  

   Şampiyonlar Ligi  

       4   
 2004  

  VakıfBank Güneş Sigorta  

   Top Teams Kupası  

       1  
 2005  

  Eczacıbaşı  

   Top Teams Kupası  

       3  
 2006  

  VakıfBank Güneş Sigorta  

   Şampiyonlar Ligi  

       4  
 2008 

  VakıfBank Güneş Sigorta 

   Challenge Kupası  

       1  
 2009  

  Eczacıbaşı  

   Şampiyonlar Ligi 

       4  
 

  Fenerbahçe Acıbadem 

   CEV Kupası  

       3  
 2010 

  Galatasaray  

   Challenge Kupası 

       3  
 

  Fenerbahçe Acıbadem  

   Şampiyonlar Ligi 

       2  
 2011 

  VakıfBank Güneş Sigorta Türk Telekom 

   Şampiyonlar Ligi  

       1  
 

  Fenerbahçe Acıbadem 

   Şampiyonlar Ligi 

       3 
 2012 

  Galatasaray 

   CEV Kupası 

       2 
 

  Fenerbahçe Universal 

   Şampiyonlar Ligi  

       1 
 2013 

  Fenerbahçe 

   CEV Kupası  

       2 
 

  VakıfBank 

   Şampiyonlar Ligi 

       1 
 

  Galatasaray Daikin 

   Şampiyonlar Ligi 

       4 
2014 

  VakıfBank

 Şampiyonlar Ligi 

       2 
 

  Eczacıbaşı VitrA 

  Şampiyonlar Ligi 

       4 
 

  Fenerbahçe  

  CEV Kupası    

       1  
 

  Beşiktaş 

  Challenge Kupası 

       2 
 2015

  Eczacıbaşı VitrA 

  Şampiyonlar Ligi 

       1
 

  VakıfBank

  Şampiyonlar Ligi

       3
 

  Galatasaray Daikin 

  CEV Kupası

       3 
 

  Bursa Büyükşehir Belediyespor

  Challenge Kupası

       1
 2016 

  Galatasaray

  CEV Kupası

       2
 

  Trabzon İdmanocağı 

  Challenge Kupası 

       2
 

  Bursa Büyükşehir Belediyespor 

  Challenge Kupası

       4
   VakıfBank 

  CEV Şampiyonlar Ligi 

       2
 

  Fenerbahçe 

  CEV Şampiyonlar Ligi 

       3 
 2017

  Galatasaray

  CEV Kupası 

       3 
 

  Bursa Büyükşehir Belediyespor

  Challenge Kupası 

       1 
       VakıfBank      CEV Şampiyonlar Ligi           1 
       Eczacıbaşı VitrA        CEV Şampiyonlar Ligi            3  
     2018       Eczacıbaşı VitrA       CEV Kupası            1 
       Bursa Büyükşehir Belediyespor       Challenge Kupası             2 

- Erkeklerde 3 şampiyonluk

Voleybolda Avrupa kupası kaldıran Türk erkek takımları, Arkas Spor, Halkbank ve Fenerbahçe oldu.

İzmir'de 2009 yılında düzenlenen Challenge Kupası Dörtlü Final'ini kazanan Arkas Spor, Avrupa'da kupa kaldıran ilk erkek takımı unvanını da elde etti.

Halkbank, 2013 yılında CEV Kupası şampiyonluğuna ulaşarak önemli bir başarıya imza attı.

Erkeklerde elde edilen son şampiyonluğa ise 2014 yılında Challenge Kupası'nı kaldıran Fenerbahçe ulaştı.

- Erkek takımlarının başarı karnesi

Voleybolda Türk erkek takımlarının Avrupa kupalarında elde ettikleri dereceler ise şu şekilde:

Yıl 

           Takım 

        Organizasyon

   Derece
 1967 

  Galatasaray  

   Şampiyon Kulüpler Kupası  

       4
 1972   

  Galatasaray  

   Şampiyon Kulüpler Kupası  

       4   
 1978 

  Büyükdere Borankay  

   Şampiyon Kulüpler Kupası  

       4  
 

  Eczacıbaşı  

   Kupa Galipleri Kupası  

       4  
 1980  

  Eczacıbaşı  

   Şampiyon Kulüpler Kupası  

       3 
 

  Vinylex  

   Kupa Galipleri Kupası  

       4  
 1982  

  Güney Sanayi  

   CEV Kupası  

       4  
 1983  

  Güney Sanayi  

   Kupa Galipleri Kupası  

       4 
 1992  

  Galatasaray  

   CEV Kupası  

       4  
 1997  

  NETAŞ  

   CEV Kupası  

       2  
 1999 

  Arçelik 

   Kupa Galipleri Kupası  

       4  
 2000  

  Galatasaray  

   Kupa Galipleri Kupası 

       4  
 2001  

  Erdemirspor  

   Top Teams Kupası  

       4  
 2007  

  Halkbank  

   CEV Kupası  

       3  
 2009  

  Arkas Spor  

   Challenge Kupası  

       1  
 2011 

  Arkas Spor  

   Challenge Kupası 

       2  
 2012  

  Arkas Spor  

   Şampiyonlar Ligi   

       4  
 2013 

  Halkbank   

   CEV Kupası  

       1  
 

  Maliye Milli Piyango  

   CEV Kupası 

       4 
 2014 

  Halkbank 

   Şampiyonlar Ligi 

       2 
 

  Fenerbahçe 

   Challenge Kupası

       1
 

  İstanbul Büyükşehir Belediyespor 

   Challenge Kupası

       3 
 2017

  Fenerbahçe

   CEV Kupası

       3
      Galatasaray HDI Sigorta        Challenge Kupası            3 
      Ziraat Bankası         Challenge Kupası            4 
     2018      Ziraat Bankası        CEV Kupası            2 
      Maliye Piyango         Challenge Kupası             4  




 

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için