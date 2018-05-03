Voleybolda Avrupa'nın zirvesine iki Türk aday

Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final'inde mücadele verecek VakıfBank ve Galatasaray, Avrupa'nın bir numaralı kupasını Türkiye'ye getirebilmek için sahaya çıkacak.
Romanya'nın başkenti Bükreş'te bu hafta sonu düzenlenecek organizasyon, ev sahibi CSM Volei Alba ve İtalya'nın Imoco Volley takımlarıyla birlikte, Türkiye'den VakıfBank ile Galatasaray'ın katılımıyla yapılacak.
CEV Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 7 sezonun 5'ine Türk ekipleri damgasını vururken, 2011 yılında İstanbul'da gerçekleştirilen Dörtlü Final'i VakıfBank Güneş Sigorta şampiyon olarak tamamlayarak, Türkiye'ye bu kulvarda başarıyı ilk yaşatan ekip oldu.
Fenerbahçe Universal, 2011 yılında ev sahibi olduğu Dörtlü Final'i 3. sırada tamamlamasından bir yıl sonra, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Dörtlü Final'de adını zirveye yazdırdı ve kupayı bir kez daha Türkiye'ye getirdi.
Galatasaray Daikin'in ev sahipliğinde 2013 yılında İstanbul'da yapılan Dörtlü Final müsabakalarını zirvede tamamlayan takım ise VakıfBank oldu. Bu sonuçla Avrupa voleybolunun kadınlarda bir numaralı kupası, üst üste 3 sezonda Türk ekiplerinin müzelerine gitti.
Organizasyonun 2014 yılında Bakü'de düzenlenen Dörtlü Final etabında şampiyonluğu, finalde VakıfBank'ı geçen Dinamo Kazan elde etti ve Rus ekibi Türk takımlarının 3 sezonluk hegemonyasını sonlandırdı.
Polonya'nın Szczecin kentinde 2015 yılında düzenlenen Dörtlü Final'de şampiyonluk kupasını Eczacıbaşı VitrA kaldırarak, Türk ekiplerinin 5 sezonda 4. kez bu başarıyı elde etmesini sağladı.
İtalya'nın Montichiari kentinde Pomi Cassalmaggiore takımı tarafından 2016 yılında organize edilen Dörtlü Final'de ise VakıfBank, finalde ev sahibi ekibe yenilerek kupayı bir kez daha Türkiye'ye getirme şansını kaçırdı.
VakıfBank, geride kalan sezon İtalya'nın Treviso kentinde düzenlenen Dörtlü Final'de ev sahibi Imoco Volley'i mağlup ederek bir kez daha adını Avrupa'nın zirvesine yazdırdı ve kendisinin üçüncü, Türk takımlarının ise beşinci Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kupasını getirdi.
- Kadınlarda 12 şampiyonluk
Voleybolda kadın takımları CEV organizasyonlarında toplam 12 şampiyonluğa imza atarken, Türkiye'ye ilk Avrupa kupasını getiren ekip Eczacıbaşı oldu.
Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nın 1999 yılında Bursa'da yapılan Dörtlü Final organizasyonunda, İtalya'nın Cermagica Reggio Emilia takımını finalde devirmeyi başaran Eczacıbaşı, Türkiye'ye voleybolda ilk Avrupa kupasını kazandırdı.
Ardından VakıfBank Güneş Sigorta, 2004 yılında Bursa'da düzenlenen Top Teams Kupası Dörtlü Final'ini, 2008 yılında ise yine Bursa'da organize edilen Challenge Kupası Dörtlü Final'ini kazanarak, Eczacıbaşı'nı takip etti.
Kadın voleybolunda Türk takımları, son dönemde Avrupa kupalarına adeta damgasını vurdu. Türk ekipleri son 7 sezonda toplam 9 Avrupa kupası kaldırmayı başardı.
VakıfBank, 2011, 2013 ve 2017 yıllarında Şampiyonlar Ligi, Fenerbahçe, 2012 yılında Şampiyonlar Ligi ve 2014 yılında CEV Kupası, Eczacıbaşı Vitra, 2015 yılında Şampiyonlar Ligi ve 2018 yılında CEV Kupası, Bursa Büyükşehir Belediyespor da 2015 ile 2017 yıllarında Challenge Kupası şampiyonluklarına imza attı.
Toplamda Türk kadın voleybol takımları Avrupa'da 12 kupa kaldırırken, 5 kez şampiyonluk yaşayan VakıfBank'ı, 3 şampiyonlukla Eczacıbaşı VitrA, ikişer şampiyonlukla da Fenerbahçe ve Bursa Büyükşehir Belediyespor izledi.
- Kadın takımlarının başarı karnesi
Voleybolda Türk kadın takımlarının Avrupa kupalarında elde ettikleri dereceler şöyle:
- Erkeklerde 3 şampiyonluk
Voleybolda Avrupa kupası kaldıran Türk erkek takımları, Arkas Spor, Halkbank ve Fenerbahçe oldu.
İzmir'de 2009 yılında düzenlenen Challenge Kupası Dörtlü Final'ini kazanan Arkas Spor, Avrupa'da kupa kaldıran ilk erkek takımı unvanını da elde etti.
Halkbank, 2013 yılında CEV Kupası şampiyonluğuna ulaşarak önemli bir başarıya imza attı.
Erkeklerde elde edilen son şampiyonluğa ise 2014 yılında Challenge Kupası'nı kaldıran Fenerbahçe ulaştı.
- Erkek takımlarının başarı karnesi
Voleybolda Türk erkek takımlarının Avrupa kupalarında elde ettikleri dereceler ise şu şekilde:
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Romanya'nın başkenti Bükreş'te bu hafta sonu düzenlenecek organizasyon, ev sahibi CSM Volei Alba ve İtalya'nın Imoco Volley takımlarıyla birlikte, Türkiye'den VakıfBank ile Galatasaray'ın katılımıyla yapılacak.
CEV Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 7 sezonun 5'ine Türk ekipleri damgasını vururken, 2011 yılında İstanbul'da gerçekleştirilen Dörtlü Final'i VakıfBank Güneş Sigorta şampiyon olarak tamamlayarak, Türkiye'ye bu kulvarda başarıyı ilk yaşatan ekip oldu.
Fenerbahçe Universal, 2011 yılında ev sahibi olduğu Dörtlü Final'i 3. sırada tamamlamasından bir yıl sonra, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Dörtlü Final'de adını zirveye yazdırdı ve kupayı bir kez daha Türkiye'ye getirdi.
Galatasaray Daikin'in ev sahipliğinde 2013 yılında İstanbul'da yapılan Dörtlü Final müsabakalarını zirvede tamamlayan takım ise VakıfBank oldu. Bu sonuçla Avrupa voleybolunun kadınlarda bir numaralı kupası, üst üste 3 sezonda Türk ekiplerinin müzelerine gitti.
Organizasyonun 2014 yılında Bakü'de düzenlenen Dörtlü Final etabında şampiyonluğu, finalde VakıfBank'ı geçen Dinamo Kazan elde etti ve Rus ekibi Türk takımlarının 3 sezonluk hegemonyasını sonlandırdı.
Polonya'nın Szczecin kentinde 2015 yılında düzenlenen Dörtlü Final'de şampiyonluk kupasını Eczacıbaşı VitrA kaldırarak, Türk ekiplerinin 5 sezonda 4. kez bu başarıyı elde etmesini sağladı.
İtalya'nın Montichiari kentinde Pomi Cassalmaggiore takımı tarafından 2016 yılında organize edilen Dörtlü Final'de ise VakıfBank, finalde ev sahibi ekibe yenilerek kupayı bir kez daha Türkiye'ye getirme şansını kaçırdı.
VakıfBank, geride kalan sezon İtalya'nın Treviso kentinde düzenlenen Dörtlü Final'de ev sahibi Imoco Volley'i mağlup ederek bir kez daha adını Avrupa'nın zirvesine yazdırdı ve kendisinin üçüncü, Türk takımlarının ise beşinci Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kupasını getirdi.
- Kadınlarda 12 şampiyonluk
Voleybolda kadın takımları CEV organizasyonlarında toplam 12 şampiyonluğa imza atarken, Türkiye'ye ilk Avrupa kupasını getiren ekip Eczacıbaşı oldu.
Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nın 1999 yılında Bursa'da yapılan Dörtlü Final organizasyonunda, İtalya'nın Cermagica Reggio Emilia takımını finalde devirmeyi başaran Eczacıbaşı, Türkiye'ye voleybolda ilk Avrupa kupasını kazandırdı.
Ardından VakıfBank Güneş Sigorta, 2004 yılında Bursa'da düzenlenen Top Teams Kupası Dörtlü Final'ini, 2008 yılında ise yine Bursa'da organize edilen Challenge Kupası Dörtlü Final'ini kazanarak, Eczacıbaşı'nı takip etti.
Kadın voleybolunda Türk takımları, son dönemde Avrupa kupalarına adeta damgasını vurdu. Türk ekipleri son 7 sezonda toplam 9 Avrupa kupası kaldırmayı başardı.
VakıfBank, 2011, 2013 ve 2017 yıllarında Şampiyonlar Ligi, Fenerbahçe, 2012 yılında Şampiyonlar Ligi ve 2014 yılında CEV Kupası, Eczacıbaşı Vitra, 2015 yılında Şampiyonlar Ligi ve 2018 yılında CEV Kupası, Bursa Büyükşehir Belediyespor da 2015 ile 2017 yıllarında Challenge Kupası şampiyonluklarına imza attı.
Toplamda Türk kadın voleybol takımları Avrupa'da 12 kupa kaldırırken, 5 kez şampiyonluk yaşayan VakıfBank'ı, 3 şampiyonlukla Eczacıbaşı VitrA, ikişer şampiyonlukla da Fenerbahçe ve Bursa Büyükşehir Belediyespor izledi.
- Kadın takımlarının başarı karnesi
Voleybolda Türk kadın takımlarının Avrupa kupalarında elde ettikleri dereceler şöyle:
| Yıl
| Takım
| Organizasyon
| Derece
| 1980
| Eczacıbaşı
| Şampiyon Kulüpler Kupası
| 2
| 1983
| Ankara Pazarları
| CEV Kupası
| 4
| 1984
| Eczacıbaşı
| Şampiyon Kulüpler Kupası
| 4
| 1986
| Arçelik
| CEV Kupası
| 4
| 1988
| Emlak Bankası
| CEV Kupası
| 3
| 1991
| VakıfBank
| CEV Kupası
| 3
| 1992
| VakıfBank
| CEV Kupası
| 3
| 1993
| Eczacıbaşı
| CEV Kupası
| 2
| 1996
| Emlak Bankası
| CEV Kupası
| 2
| 1997
| Galatasaray
| CEV Kupası
| 3
| 1998
| VakıfBank
| Şampiyon Kulüpler Kupası
| 2
|
| Beşiktaş
| Kupa Galipleri Kupası
| 4
|
| Güneş Sigorta
| CEV Kupası
| 4
| 1999
| VakıfBank
| Şampiyon Kulüpler Kupası
| 2
|
| Eczacıbaşı
| Kupa Galipleri Kupası
| 1
| 2000
| Eczacıbaşı
| Şampiyon Kulüpler Kupası
| 3
|
| ENKA Spor
| Kupa Galipleri Kupası
| 4
|
| Güneş Sigorta
| CEV Kupası
| 3
| 2001
| Eczacıbaşı
| Şampiyonlar Ligi
| 4
|
| Beşiktaş
| CEV Kupası
| 4
| 2002
| Eczacıbaşı
| Şampiyonlar Ligi
| 4
| 2004
| VakıfBank Güneş Sigorta
| Top Teams Kupası
| 1
| 2005
| Eczacıbaşı
| Top Teams Kupası
| 3
| 2006
| VakıfBank Güneş Sigorta
| Şampiyonlar Ligi
| 4
| 2008
| VakıfBank Güneş Sigorta
| Challenge Kupası
| 1
| 2009
| Eczacıbaşı
| Şampiyonlar Ligi
| 4
|
| Fenerbahçe Acıbadem
| CEV Kupası
| 3
| 2010
| Galatasaray
| Challenge Kupası
| 3
|
| Fenerbahçe Acıbadem
| Şampiyonlar Ligi
| 2
| 2011
| VakıfBank Güneş Sigorta Türk Telekom
| Şampiyonlar Ligi
| 1
|
| Fenerbahçe Acıbadem
| Şampiyonlar Ligi
| 3
| 2012
| Galatasaray
| CEV Kupası
| 2
|
| Fenerbahçe Universal
| Şampiyonlar Ligi
| 1
| 2013
| Fenerbahçe
| CEV Kupası
| 2
|
| VakıfBank
| Şampiyonlar Ligi
| 1
|
| Galatasaray Daikin
| Şampiyonlar Ligi
| 4
| 2014
| VakıfBank
| Şampiyonlar Ligi
| 2
|
| Eczacıbaşı VitrA
| Şampiyonlar Ligi
| 4
|
| Fenerbahçe
| CEV Kupası
| 1
|
| Beşiktaş
| Challenge Kupası
| 2
| 2015
| Eczacıbaşı VitrA
| Şampiyonlar Ligi
| 1
|
| VakıfBank
| Şampiyonlar Ligi
| 3
|
| Galatasaray Daikin
| CEV Kupası
| 3
|
| Bursa Büyükşehir Belediyespor
| Challenge Kupası
| 1
| 2016
| Galatasaray
| CEV Kupası
| 2
|
| Trabzon İdmanocağı
| Challenge Kupası
| 2
|
| Bursa Büyükşehir Belediyespor
| Challenge Kupası
| 4
| VakıfBank
| CEV Şampiyonlar Ligi
| 2
|
| Fenerbahçe
| CEV Şampiyonlar Ligi
| 3
| 2017
| Galatasaray
| CEV Kupası
| 3
|
| Bursa Büyükşehir Belediyespor
| Challenge Kupası
| 1
|VakıfBank
|CEV Şampiyonlar Ligi
|1
|Eczacıbaşı VitrA
|CEV Şampiyonlar Ligi
|3
|2018
|Eczacıbaşı VitrA
|CEV Kupası
|1
|Bursa Büyükşehir Belediyespor
|Challenge Kupası
|2
- Erkeklerde 3 şampiyonluk
Voleybolda Avrupa kupası kaldıran Türk erkek takımları, Arkas Spor, Halkbank ve Fenerbahçe oldu.
İzmir'de 2009 yılında düzenlenen Challenge Kupası Dörtlü Final'ini kazanan Arkas Spor, Avrupa'da kupa kaldıran ilk erkek takımı unvanını da elde etti.
Halkbank, 2013 yılında CEV Kupası şampiyonluğuna ulaşarak önemli bir başarıya imza attı.
Erkeklerde elde edilen son şampiyonluğa ise 2014 yılında Challenge Kupası'nı kaldıran Fenerbahçe ulaştı.
- Erkek takımlarının başarı karnesi
Voleybolda Türk erkek takımlarının Avrupa kupalarında elde ettikleri dereceler ise şu şekilde:
| Yıl
| Takım
| Organizasyon
| Derece
| 1967
| Galatasaray
| Şampiyon Kulüpler Kupası
| 4
| 1972
| Galatasaray
| Şampiyon Kulüpler Kupası
| 4
| 1978
| Büyükdere Borankay
| Şampiyon Kulüpler Kupası
| 4
|
| Eczacıbaşı
| Kupa Galipleri Kupası
| 4
| 1980
| Eczacıbaşı
| Şampiyon Kulüpler Kupası
| 3
|
| Vinylex
| Kupa Galipleri Kupası
| 4
| 1982
| Güney Sanayi
| CEV Kupası
| 4
| 1983
| Güney Sanayi
| Kupa Galipleri Kupası
| 4
| 1992
| Galatasaray
| CEV Kupası
| 4
| 1997
| NETAŞ
| CEV Kupası
| 2
| 1999
| Arçelik
| Kupa Galipleri Kupası
| 4
| 2000
| Galatasaray
| Kupa Galipleri Kupası
| 4
| 2001
| Erdemirspor
| Top Teams Kupası
| 4
| 2007
| Halkbank
| CEV Kupası
| 3
| 2009
| Arkas Spor
| Challenge Kupası
| 1
| 2011
| Arkas Spor
| Challenge Kupası
| 2
| 2012
| Arkas Spor
| Şampiyonlar Ligi
| 4
| 2013
| Halkbank
| CEV Kupası
| 1
|
| Maliye Milli Piyango
| CEV Kupası
| 4
| 2014
| Halkbank
| Şampiyonlar Ligi
| 2
|
| Fenerbahçe
| Challenge Kupası
| 1
|
| İstanbul Büyükşehir Belediyespor
| Challenge Kupası
| 3
| 2017
| Fenerbahçe
| CEV Kupası
| 3
|Galatasaray HDI Sigorta
|Challenge Kupası
|3
|Ziraat Bankası
|Challenge Kupası
|4
|2018
|Ziraat Bankası
|CEV Kupası
|2
|Maliye Piyango
|Challenge Kupası
|4
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