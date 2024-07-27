Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın kadrosunda sürpriz bir değişiklik yaşandı.



Tuğba Şenoğlu İvegin, 'teknik nedenler ve sakatlık' gerekçe gösterilerek kadrodan çıkarıldı ve yerine İlkin Aydın alındı. 12+1 kişi olarak belirlenen kadroda İlkin aslar arasına dahil edilirken, Beyza Arıcı +1 isim olarak yer almaya devam ediyor



Geçen yıl katıldığı bütün kupalarda şampiyon olmuştu



Kararın gerekçesi için sadece 'teknik nedenler ve sakatlık' denmesi ve detay verilmemesi çeşitli dedikodulara yol açtı. Özellikle Fenerbahçeli sosyal medya kullanıcıları, Galatasaray kaptanı olan İlkin Aydın'ın sarı kırmızılı kulübün baskıları sonucu milli takıma alındığını iddia etti. Geçen yıl katıldığı bütün kupalarda şampiyon olan Filenin Sultanları, Paris 2024'te en büyük madalya umutlarımızdan biri.



Tuğba'nın menajerlik şirketi imalı paylaşımlar yaptı



Yeni sezonda Türk Hava Yolları'nda (THY) forma giyecek olan Tuğba'nın menajerlik şirketi Shining Stars Women, oyuncusunun milli takımdan çıkarılmasının ardından imalı paylaşımlar yaptı. Önce Bakara suresi'nin 216. ayetini paylaşan şirket, "Sizin için şer görünende hayır, hayır görünende şer vardır. Siz bilmezsiniz Allah bilir" dedi, ardından, "Olimpiyatlar sonrasını bekleyelim. Şimdilik bu kadar" diye yazdı.



Neden İstanbul'da değil de Paris'te bu karar verildi?



Tuğba'nın menajerliğini yapan şirketin sahibi Tunç Afşar, Hürriyet'e yaptığı açıklamada, "Bu bir teknik tercih meselesi. Ancak bu tercih Paris'te değil de, oraya gitmeden önce İstanbul'da yapılsaydı tabii ki daha şık olurdu. Tuğba şu an çok üzgün ve moralsiz" dedi. Afşar, değişik yorumlara sebep olan Bakara Suresi paylaşımını neden yaptığını ise şöyle anlattı:



Tuğba TVF'yi sildi, takipten çıktı



"Ben inançlı bir insanım. Bakara suresi ile ilgili paylaşımda ifade edildiği gibi, Tuğba kadroda kalsaydı kimbilir belki de büyük bir sakatlık yaşayacaktı ve onun açısından durum çok daha üzücü olacaktı. Milli takım sürecinde yaşananlarla ilgili TVF'nin açıklama yapmasını beklemek en doğrusu" dedi.



Bu arada Tuğba, TVF'nin tüm sosyal medya hesaplarını takip etmeyi bıraktı.

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