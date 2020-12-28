Vitor Hugo'nun sakatlığı için resmi açıklama

Trabzonspor, Galatasaray maçında belinden sakatlanan Brezilyalı stoperi Vitor Hugo'nun tedavisine başlandığı kaydedildi.

Haber; AA
Abone Ol
Vitor Hugo'nun sakatlığı için resmi açıklama
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Aralık 2020 16:08
Trabzonspor, Galatasaray maçında belinden sakatlanan Brezilyalı stoperi Vitor Hugo'nun tedavisine başlandığı belirtti.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Galatasaray maçında yaşadığı bel problemi sonrası oyundan çıkan futbolcumuz Vitor Hugo'nun yapılan kontrollerinde paravertebral kaslarda gerilme ve burkulma tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır." ifadesine yer verildi.

Galatasaray maçının ardından 2 günü izinli geçiren bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başlayacak.

Bu arada kadro dışı bırakılan oyunculardan Fousseini Diabate'nin kentten ayrıldığı öğrenildi.

 


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için