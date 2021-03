Victor Lapena: 'Rehavete kapılmadan ikinci maça geçeceğiz'

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Galatasaray'ı 91-74 mağlup eden Fenerbahçe Öznur Kablo'nun başantrenörü Victor Lapena, ikinci karşılaşmayı da kazanarak 4 yıl aradan sonra sarı-lacivertli ekibin adını yeniden Dörtlü Final'e yazdırmak istediklerini söyledi.



Lapena, maçın ardından AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "Maç içinde kendimizi geliştirerek, öğrenerek oynadık. Rakibimizi fiziksel olarak yorup, kazandığımız fırsatları en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştık. 17 sayılık fark sanırım oldukça iyi ama ikinci maçın çok zorlu geçeceğini bilerek bu skor avantajına güvenmemeliyiz." şeklinde konuştu.



"Fenerbahçe-Galatasaray maçları her zaman çok zordur. Bu iki takım arasında kolay bir maç olması imkansızdır. İlk olarak bunu iyi bir şekilde anlamak gerekir." diyen Lapena, sözlerine şöyle devam etti:



"Dörtlü Final'e doğru ilk adımı attık. Şimdi ikinci adımı atmak için sayı avantajımızı düşünmeden, rahatlamadan ikinci maçı kazanmalıyız. Kendimizi daha nasıl geliştirebiliriz ve bize maçın hangi anlarında zarar verdiler, bunları iyi analiz etmemiz gerekir. Enerjimizi korursak bence cuma günü de kazanırız. Dört yıl aradan sonra Dörtlü Final'e kalmak Fenerbahçe için çok önemli."



Karşılaşmada 32 sayı, 7 asist ve 4 ribaunt ile oynayan Ukraynalı basketbolcu Alina Iagupova ile ilgili de yorum yapan Lapena, "Alina, Nisan 2020'de takımı bırakmıştı ve benim için çok üzücüydü. Çünkü onunla çok iyi bir ilişkim var. Ocak ayı sonunda tekrardan takıma dahil oldu. Alina ile her şeyi başaracağımızı düşünüyorum ve bugün çok iyiydi. Takım arkadaşları da ona çok yardımcı oluyor. Önemli olan takım olmamız ve birbirimize güvenmemiz." ifadelerini kullandı.



İspanyol teknik adam, "Fenerbahçe taraftarları Avrupa kupasını düşlemeye başlayabilirler mi?" sorusuna ise "Hayır. Ama cuma akşamı Dörtlü Final'e kaldıktan sonra her şeyi düşlemeye başlayabiliriz." diye cevap verdi.



FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Öznur Kablo ile Galatasaray arasındaki çeyrek final rövanş maçı, 19 Mart Cuma günü TSİ 18.00'de oynanacak.