VAR uyardı, Galatasaray penaltı kazandı

Galatasaray, Türkiye Kupası'nda oynadığı Bandırmaspor maçının 33. dakikasında penaltı kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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VAR uyardı, Galatasaray penaltı kazandı
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06 Şubat 2024 21:25
Son güncelleme 06 Şubat 2024 21:30
Galatasaray, Türkiye Kupası'nda oynadığı Bandırmaspor maçının 33. dakikasında penaltı kazandı.

Maçın 31. dakikasında ceza alanında topla buluşan Wİlfried Zaha, kaleci Akın'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı ve penaltı bekledi.

Önce "devam" kararı veren Muhammet Ali Metoğlu, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izledi ve penaltı noktasını gösterdi.

Topun başına geçen Halil Dervişoğlu, maçın 36. dakikasında penaltı atışını gole çevirerek skoru 2-0'a getirdi.



VAR UYARDI, İKİNCİ KEZ PENALTI NOKTASI GÖSTERİLDİ

Öte yandan maçın 38. dakikasında Tete'nin vuruşu savunmadan geri döndü. Galatasaraylı futbolcular penaltı bekledi. Hakem Muhammet Ali Metoğlu, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izlemeye gitti ve penaltı noktasını gösterdi.

40. dakikada topun başına geçen Tete, durumu 3-0'a getirdi.

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