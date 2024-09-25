Van Bronckhorst'tan Semih Kılıçsoy'a mesaj!



Beşiktaş'ın gözbebeği Semih Kılıçsoy'un son üç maça yedek çıkması dikkatleri çekmişti. Sivasspor, Trabzonspor ve son olarak Eyüpspor maçlarının son bölümünde oyuna giren genç yıldız, ilk 11 başladığı üç karşılaşmada da 90 dakika sahada kalamadı.



Beşiktaş 'ın genç yeteneği Semih Kılıçsoy'a moral veren Van Bronckhorst, çalışmaya devam etmesi halinde formayı kazanacağını söyledi.

GİRER GİRMEZ ESİYOR



Geçen sezonun ikinci yarısında sergilediği performansı hâlâ akıllarda olan 19 yaşındaki oyuncu, son iki maçta oyuna sonradan girmesine rağmen hücumda takımın en iyilerinden biri olmayı başardı. Trabzonspor maçında topu 50 metre sürüp golle burun buruna gelen Semih, son olarak Eyüpspor maçını kurtaran penaltıyı kazandırmıştı.





DERT ETMİYOR



Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst önceki gün Semih Kılıçsoy'la özel bir görüşme yaptı. Genç oyuncusundan yedek kalmayı dert etmemesini isteyen Hollandalı teknik adam, "Bu sezon uzun olacak. Sistemsel olarak geleceğe yönelik planlarımız var. Senin bu planlardaki yerin ayrı. Böyle çalışmaya devam ettikçe kazanan sen olacaksın" dedi. Yedek kalmanın moralini bozmadığını söyleyen Semih Kılıçsoy da "Önemli olan Beşiktaş. Takımda ne zaman hangi görev için ihtiyaç duyulursa hazır olmaya devam edeceğim" cevabını verdi.



HENÜZ GOLÜ YOK



Sezona iyi başlayıp ilk iki maçta birer asist yapan Semih Kılıçsoy ardından çıktığı maçlarda skora katkı veremedi. Genç yıldız geçen sezon ligde ilk 11'de başladığı 20 maçta 11 gol, 3 asistlik performans sergilemişti.



