Van Bronckhorst'tan Semih Kılıçsoy'a mesaj!

Son üç maça kulübede başlayan genç yıldız Semih Kılıçsoy'la görüşen Hollandalı teknik adam, "Sen böyle çalışmaya devam ettikçe forma senin olacak" dedi.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Van Bronckhorst'tan Semih Kılıçsoy'a mesaj!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Eylül 2024 10:03
Beşiktaş'ın genç yeteneği Semih Kılıçsoy'a moral veren Van Bronckhorst, çalışmaya devam etmesi halinde formayı kazanacağını söyledi.

Beşiktaş'ın gözbebeği Semih Kılıçsoy'un son üç maça yedek çıkması dikkatleri çekmişti. Sivasspor, Trabzonspor ve son olarak Eyüpspor maçlarının son bölümünde oyuna giren genç yıldız, ilk 11 başladığı üç karşılaşmada da 90 dakika sahada kalamadı.

GİRER GİRMEZ ESİYOR

Geçen sezonun ikinci yarısında sergilediği performansı hâlâ akıllarda olan 19 yaşındaki oyuncu, son iki maçta oyuna sonradan girmesine rağmen hücumda takımın en iyilerinden biri olmayı başardı. Trabzonspor maçında topu 50 metre sürüp golle burun buruna gelen Semih, son olarak Eyüpspor maçını kurtaran penaltıyı kazandırmıştı.

DERT ETMİYOR

Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst önceki gün Semih Kılıçsoy'la özel bir görüşme yaptı. Genç oyuncusundan yedek kalmayı dert etmemesini isteyen Hollandalı teknik adam, "Bu sezon uzun olacak. Sistemsel olarak geleceğe yönelik planlarımız var. Senin bu planlardaki yerin ayrı. Böyle çalışmaya devam ettikçe kazanan sen olacaksın" dedi. Yedek kalmanın moralini bozmadığını söyleyen Semih Kılıçsoy da "Önemli olan Beşiktaş. Takımda ne zaman hangi görev için ihtiyaç duyulursa hazır olmaya devam edeceğim" cevabını verdi.

HENÜZ GOLÜ YOK

Sezona iyi başlayıp ilk iki maçta birer asist yapan Semih Kılıçsoy ardından çıktığı maçlarda skora katkı veremedi. Genç yıldız geçen sezon ligde ilk 11'de başladığı 20 maçta 11 gol, 3 asistlik performans sergilemişti. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery