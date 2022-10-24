Valerien Ismael'den Hatayspor uyarısı!

"RAKİBİ KÜÇÜMSEMEYİN"

ANAHTAR; BASKILI FUTBOL

SAVUNMADA DEĞİŞİKLİK YOK

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Atakaş Hatay maçı öncesinde öğrencileriyle bir toplantı yaptı ve karşılaşmanın önemini anlattı. Ismael galibiyetten başka bir sonuç istemiyor.Rakiplerinin lig ve kupada arka arkaya aldığı yenilginin kendileri açısından handikap oluşturacağına dikkat çeken Fransız çalıştırıcı, çok daha dikkatli olmaları gerektiğini hatırlattı. Atakaş Hatayspor'un her zaman değişik sonuçlar alabilecek bir futbol oynadığını dile getiren Ismael, bu nedenle rakibi küçümsemeden, çok dikkatli olmaları gerektiğini dile getirdi.Maç toplantısında ve taktik çalışmalarda Güney ekibinin açıklarını ve zaaflarını tek tek gösteren siyah-beyazlı teknik adam, baskılı ve etkili futbolun 90 dakikaya yayılması gerektiğine işaret etti.Beşiktaş'ın teknik patronu, sakat oyuncularının yokluğunda savunmada değişiklik yapmayı düşünmüyor. Valerien Ismael, forvette yapacağı tercihle birlikte Ghezzal'in yokluğunu değişik alternatiflerle doldurabilecek. Hatayspor - Beşiktaş maçı saat 20:00'de başlayacak ve karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.