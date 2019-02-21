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Valbuena, Beşiktaş derbisini bekliyor

Adalesinde kanama olduğu için Zenit maçı kadrosuna alınmayan Valbuena, derbiye hazırlanıyor.

Kaynak: Takvim
Valbuena, Beşiktaş derbisini bekliyor
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21 Şubat 2019 11:38
Adalesinde kanama olduğu için Zenit maçı kadrosuna alınmayarak İstanbul'da bırakılan Mathieu Valbuena çalışmalarına burada devam ediyor.

Zenit maçında oynaması durumunda kanamasının yırtığa dönüşebileceği tesbit edilen Fransız yıldız tüm konsantrasyonunu Beşiktaş derbisine vermiş durumda. Valbuena'nın Beşiktaş derbisinde oynama ihtimali ise çok yüksek.

Fransız futbolcu, "Zenit maçında olmayacağım için üzgünüm ama doktorların kararı bu yönde. Hocam görev verirse Beşiktaş derbisinde tüm gücümü ortaya koyacağım" dedi.

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