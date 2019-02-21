Valbuena, Beşiktaş derbisini bekliyor

Adalesinde kanama olduğu için Zenit maçı kadrosuna alınmayarak İstanbul'da bırakılan Mathieu Valbuena çalışmalarına burada devam ediyor.Zenit maçında oynaması durumunda kanamasının yırtığa dönüşebileceği tesbit edilen Fransız yıldız tüm konsantrasyonunu Beşiktaş derbisine vermiş durumda. Valbuena'nın Beşiktaş derbisinde oynama ihtimali ise çok yüksek.Fransız futbolcu, "dedi.