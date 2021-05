CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde İtalya ekibi Carraro Imoco'ya 3-2 yenilerek ikinci olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, yurda döndü.



Karşılaşmanın oynandığı İtalya'nın Verona kentinden kalkan uçakla İstanbul Havalimanı'na ulaşan takım kafilesini, yetkililer çiçeklerle karşıladı.



Havalimanında açıklamada bulunan VakıfBank Genel Menajeri Neslihan Demir Güler, salgın nedeniyle çok zorlu bir sezon geçirdiklerini belirterek "Bütün takımlar ve oyuncular çok zorlandı. Bizim takımımız da payına düşen zorluğu aldı. Birçok kez yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandık. Oraya gitmeden önce de Kovid-19 geçirdik. Bizim için zorlu bir süreçti ama en sonunda final maçına çıkıp mücadelemizi verdik. Ya kazanıyoruz ya kaybediyoruz, bu sefer biz kaybettik. Rakibimiz kıymetli ve her zaman rekabetten keyif aldığımız bir rakip." ifadelerini kullandı.



VakıfBank'ın her sene tüm kupalara talip olduğunu vurgulayan Neslihan Demir Güler, "Beşinci şampiyonluğumuzu bir sene daha ertelemiş olduk. Bu bir çıkmaz sokak değil. Gelecek sezon da elimizden gelenin en iyisini yapıp tekrar Süper Final'e kalmak için çalışacağız. Önümüzdeki sezon da tüm kupaları kazanmak için çalışmalara başlayacağız. Her zaman kazanmak istiyoruz." diye konuştu.



Takım kaptanı Melis Gürkaynak ise final maçında çok iyi mücadele ettiklerini kaydederek "İki senedir bu maçı bekliyorduk. 3-2 kaybettik. Ucu ucuna kaybettiğimiz bir maç olunca hepimiz çok kötüyüz. Skora çok katkı yapabilen oyuncuları var. Bizim de aynı şekilde. Bizden iyi bir takım olduklarını söyleyemem. Biz daha iyi bir takımız ama bu seviyede 3-2 kaybedilen bir maçta bazen yazı tura gibi de oluyor. O yüzden üzgünüm. Dilerim gelecek sezonlarda 5. kupayı ülkemize getiririz. Her sezon başında VakıfBank olarak bütün kupalara adayız. VakıfBank formasıyla her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Bizim için rakip fark etmiyor. Tek hedefimiz maçları kazanıp sonunda kupaları kulübümüze getirmek." değerlendirmesinde bulundu.