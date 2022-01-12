VakıfBank, Galatasaray'ı yendi ve yarı finale çıktı

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley çeyrek final maçında VakıfBank, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yenerek Dörtlü Final'e yükseldi.
Sarı-siyahlı takım, yarı finalde Türk Hava Yolları-Kuzeyboru karşılaşmasının galibiyle karşı karşıya gelecek.
Öte yandan VakıfBank takımının pasörü Cansu Özbay maçın başında sakatlandı ve hastaneye kaldırıldı.
Salon: Vakıfbank
Hakemler: Erdal Akıncı, Mehmet Topal
VakıfBank: Cansu Özbay, Gabi, Zehra Güneş, Haak, Hackley, Kübra Çalışkan (Aylin Acar, Buket Gülübay, Meryem Boz)
Galatasaray: Planinsec, Gamze Kılıç, İlkin Aydın, Zeynep Demirel, Caratasu, Vasilantonaki (Gizem Güreşen, Sude Hacımustafaoğlu, Esra Demirkıran, Fatma Beyaz, Beren Yeşilırmak)
Setler: 25-22, 25-13, 25-20
Süre: 74 dakika (26, 22, 26)
Sarı-siyahlı takım, yarı finalde Türk Hava Yolları-Kuzeyboru karşılaşmasının galibiyle karşı karşıya gelecek.
Öte yandan VakıfBank takımının pasörü Cansu Özbay maçın başında sakatlandı ve hastaneye kaldırıldı.
Salon: Vakıfbank
Hakemler: Erdal Akıncı, Mehmet Topal
VakıfBank: Cansu Özbay, Gabi, Zehra Güneş, Haak, Hackley, Kübra Çalışkan (Aylin Acar, Buket Gülübay, Meryem Boz)
Galatasaray: Planinsec, Gamze Kılıç, İlkin Aydın, Zeynep Demirel, Caratasu, Vasilantonaki (Gizem Güreşen, Sude Hacımustafaoğlu, Esra Demirkıran, Fatma Beyaz, Beren Yeşilırmak)
Setler: 25-22, 25-13, 25-20
Süre: 74 dakika (26, 22, 26)