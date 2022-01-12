VakıfBank, Galatasaray'ı yendi ve yarı finale çıktı

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley çeyrek finalde VakıfBank, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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VakıfBank, Galatasaray'ı yendi ve yarı finale çıktı
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12 Ocak 2022 21:03
AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley çeyrek final maçında VakıfBank, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yenerek Dörtlü Final'e yükseldi.

Sarı-siyahlı takım, yarı finalde Türk Hava Yolları-Kuzeyboru karşılaşmasının galibiyle karşı karşıya gelecek.

Öte yandan VakıfBank takımının pasörü Cansu Özbay maçın başında sakatlandı ve hastaneye kaldırıldı.

Salon: Vakıfbank

Hakemler: Erdal Akıncı, Mehmet Topal

VakıfBank: Cansu Özbay, Gabi, Zehra Güneş, Haak, Hackley, Kübra Çalışkan (Aylin Acar, Buket Gülübay, Meryem Boz)

Galatasaray: Planinsec, Gamze Kılıç, İlkin Aydın, Zeynep Demirel, Caratasu, Vasilantonaki (Gizem Güreşen, Sude Hacımustafaoğlu, Esra Demirkıran, Fatma Beyaz, Beren Yeşilırmak)

Setler: 25-22, 25-13, 25-20

Süre: 74 dakika (26, 22, 26)

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