VakıfBank, Ebrar Karakurt'u Türk Hava Yolları'na kiraladı

Vestel Venus Sultanlar Ligi takımlarından VakıfBank, altyapısından yetişen Ebrar Karakurt'u Türk Hava Yolları'na kiraladı.VakıfBank'tan yapılan açıklamada, 12 yaşında kulübün altyapısına kazandırılan ve 2018-2019 sezonundan bu yana A Takımı formasını giyen Ebrar Karakurt'un gelecek sezon Türk Hava Yolları'nda kiralık olarak forma giyeceği bildirildi.Açıklamada, "VakıfBank Kulübü olarak altyapımızdan yetişen sporcumuz Ebrar Karakurt'a 2020-2021 sezonunda Türk Hava Yolları Kulübü formasıyla başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.2018 yılında VakıfBank A Takımı'na yükselen 20 yaşındaki smaçör birer CEV Şampiyonlar Ligi, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası ile 2 Türkiye Ligi şampiyonluğu yaşadı.