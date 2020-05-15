VakıfBank, Ebrar Karakurt'u Türk Hava Yolları'na kiraladı

Vestel Venus Sultanlar Ligi takımlarından VakıfBank, altyapısından yetişen Ebrar Karakurt'u Türk Hava Yolları'na kiraladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
VakıfBank, Ebrar Karakurt'u Türk Hava Yolları'na kiraladı
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15 Mayıs 2020 16:33
Vestel Venus Sultanlar Ligi takımlarından VakıfBank, altyapısından yetişen Ebrar Karakurt'u Türk Hava Yolları'na kiraladı.

VakıfBank'tan yapılan açıklamada, 12 yaşında kulübün altyapısına kazandırılan ve 2018-2019 sezonundan bu yana A Takımı formasını giyen Ebrar Karakurt'un gelecek sezon Türk Hava Yolları'nda kiralık olarak forma giyeceği bildirildi.

Açıklamada, "VakıfBank Kulübü olarak altyapımızdan yetişen sporcumuz Ebrar Karakurt'a 2020-2021 sezonunda Türk Hava Yolları Kulübü formasıyla başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

2018 yılında VakıfBank A Takımı'na yükselen 20 yaşındaki smaçör birer CEV Şampiyonlar Ligi, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası ile 2 Türkiye Ligi şampiyonluğu yaşadı.

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