Uros Matic: 'Manchester United'ı her gün yenemezsin'

Sivasspor'a 3-2 mağlup oldukları karşılaşmada Karabağ'da ağları sarsan Uros Matic, mücadelenin ardından konuştu.



Sivasspor'dan iyi oynadıklarını belirten Matic, "Oyunun büyük kısmını kontrol altında tuttuk ama Sivasspor kontra ataklarla etkili oldu. Daha güzel goller attık ama sonuçta mağlup olduk. Maçın büyük bölümünde üstündük, bundan ders çıkaracağız." dedi.



Ağabeyi Nemanja Matic'in Başakşehir'e rakip olması için de konuşan Sırp oyuncu, "İlk maçta Başakşehir iyiydi. Her gün Manchester United'ı yenemezsin, gerçekten iyi oynadılar. 2. maçta ise seviye farkı ortaya çıktı, skorda da bu görüldü. Kardeşim 10 senedir Premier Lig'de oynuyor, dünyanın en iyi orta saha oyuncularından biri, kalitesi görülüyor" ifadelerini kullandı.



