Ünal Karaman: 'Kabul edebileceğimiz bir şey değil!'

Süper Lig'in 31. haftasında ağırladığı Demir Grup Sivasspor'a 5-3 yenilen Göztepe'nin teknik direktörü Ünal Karaman, özellikle ilk yarıdaki oyunun kendilerine yakışmadığını kaydetti.



Maçın ardından katıldığı basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Karaman, bunun ne ilk ne de son mağlubiyetleri olduğunu söyledi.



Futbolda her türlü sonuçla karşılaşılabildiğini vurgulayan Karaman, "Şartlar ne olursa olsun saha içerisinde duruş gösteren, mücadele eden bir takım olmak zorundayız. Her ne kadar oyun karakterimiz sert ve rakibe yakın oynamaya müsait olmasa bile, çalışılanlar üzerinde azami hassasiyet gösteren bir yapı içerisinde olmamız gerekiyordu. Kalemizi bulan 5 tane şut ve yediğimiz 5 tane gol var. İlk yarının son 7-8 dakikalık bölümünde yediğimiz üç tane gol var. Bu asla kabul edebileceğimiz bir konu değil. Kendi içimizde çok farklı şeyleri, çok farklı şekilde konuşacağız. Ne olursa olsun, bu camianın kendine ait bir kültürü var ama bu benim de kabul edeceğim bir oyun tarzı kesinlikle değil." diye konuştu.



"Eğer biz beraber yürüyeceksek, nasıl biz bazı şartları kabul ediyorsak, oyuncularımız da kabul etmeliler." diyen Karaman, "Onun için ayakları yere basmalı. 'Aldığımız puanlar bu sene için yeterli.' deniyorsa, ben geçmiş dönemlerde Türkiye'de birçok şeye şahitlik ettim. Eğer arkamızda hoş anılar bırakarak ayrılmak istiyorsak, biraz daha kendimizi hesaba kitaba çekmemiz gereken bir müsabaka." ifadelerini kullandı.



Karaman, ilk yarıdaki oyunu kabul etmelerinin mümkün olmadığını yineleyerek, şunları söyledi:



"İkinci yarı direnç gösteren, oynamak isteyen, maçı yaşayan bir takım vardı. Şartlar ne olursa olsun çok üzüldüğüm bir müsabakaydı. Yenilgiden öte, tavır, davranış, futbola saygı... Geldiğim günden itibaren söylediğim bir şey var, benim oyuncum kendisini aşmaya gayret göstermeli. Bulunduğu pozisyon ve rakibin ismi ne olursa olsun, kendisine yakışacak oyun karakterinde olmalı. Ben bugün özellikle ilk yarıda bunu görmedim. Bu açıdan son derece üzgünüm. Kendimizi de oyuncularımızı da hesaba çekeceğiz. İnşallah bundan sonra daha farklı oyun karakteri içerisinde olan bir Göztepe izletmeye gayret göstereceğiz."



