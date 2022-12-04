Ümraniyespor, Partizani ile berabere kaldı

Spor Toto Süper Lig takımlarından HangiKredi Ümraniyespor, hazırlık maçında karşılaştığı Arnavut Ligi ekibi Partizani ile 2-2 berabere kaldı.



2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig'e verilen arada Antalya'da kampa giren Ümraniyespor, hazırlık maçında Partizani ile karşılaştı.



Müsabakanın ilk yarısını Rrapaj ve Mensah'ın attığı gollerle 2-0 geride kapatan İstanbul ekibi, ikinci yarıda Umut Nayir'in biri penaltıdan olmak üzere attığı 2 golle beraberliği yakaladı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ