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Ümraniyespor, Partizani ile berabere kaldı

HangiKredi Ümraniyespor, hazırlık maçında karşılaştığı Arnavut Ligi ekibi Partizani ile 2-2 berabere kaldı.

Haber; AA
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Ümraniyespor, Partizani ile berabere kaldı
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04 Aralık 2022 19:12
 Spor Toto Süper Lig takımlarından HangiKredi Ümraniyespor, hazırlık maçında karşılaştığı Arnavut Ligi ekibi Partizani ile 2-2 berabere kaldı.

2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig'e verilen arada Antalya'da kampa giren Ümraniyespor, hazırlık maçında Partizani ile karşılaştı.

Müsabakanın ilk yarısını Rrapaj ve Mensah'ın attığı gollerle 2-0 geride kapatan İstanbul ekibi, ikinci yarıda Umut Nayir'in biri penaltıdan olmak üzere attığı 2 golle beraberliği yakaladı.

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