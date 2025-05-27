Ümit Davala, Galatasaray'daki ayrılığı duyurdu!

Ümit Davala, Galatasaray'daki son gelişmeleri Asist Analiz'de yorumladı.



Galatasaray'ın artık Avrupa'da başarı kazanması beklediğini aktaran Ümit Davala, "Kadro mühendisliğini iyi yapmak lazım" dedi.



"TASARRUF YAPARAK BİRİNCİ KALECİ OLARAK DÜŞÜNÜŞEBİLİR"



Günay Güvenç'in gelecek sezon birinci kaleci olabileceğini söyleyen Davala, "Oynadığı maçlarda iyi kurtarışlar yaptı ve takımı ayakta tuttu. Tecrübeli bir kaleci. Tasarruf yaparak birinci kaleci olarak düşünülebilir" ifadelerini kullandı.



ROMULO AÇIKLAMASI



Romulo için konuşulan 12-13 milyon euro seviyelerinin fazla olduğunu dile getiren Ümit Davala, "Daha düşük rakama olur ama o da soru işareti. Anadolu takımlarından büyük takımlara gelen futbolcular çok farklı olabilir. Bu paralara hiç gerekli bir transfer değil" şeklinde konuştu.



İLKAY VE XHAKA SÖZLERİ



İlkay Gündoğan ile Xhaka arasında İlkay'ı tercih ettiğini belirten Davala, "Aralarında yaş farkı olmasına rağmen ilkay'dan yanayım. 1+1 yıllık sözleşme olabilir. 1-2 sene daha oynasın, bıraksın" sözlerini sarf etti.



Ümit Davala sezon sonunda Galatasaray'da beklediği ayrılığı da duyurdu.



"KEREM DEMİRBAY KENDİSİNE BİR TAKIM BULACAKTIR"



Kerem Demirbay'ın Galatasaray'dan ayrılmasını beklediğini ifade eden Ümit Davala, "Kerem Demirbay bence sezon sonu kendisine bir takım bulacaktır. Gitmeyi düşünüyordur. Oynayacak bir takım arayacaktır" dedi.







