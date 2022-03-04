7. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası, 12-15 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da yapılacak.
Türkiye Kick Boks Federasyonundan yapılan açıklamada, 2022 yılı faaliyet programında yer alan şampiyonanın TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirileceği kaydedildi.
Açıklamada, sporcu kayıtlarının 1 Mayıs'ta sona ereceği bildirildi.
Türkiye Kick Boks Federasyonundan yapılan açıklamada, 2022 yılı faaliyet programında yer alan şampiyonanın TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirileceği kaydedildi.
Açıklamada, sporcu kayıtlarının 1 Mayıs'ta sona ereceği bildirildi.