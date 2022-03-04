Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası İstanbul'da düzenlenecek

7'ncisi düzenlenecek Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'na İstanbul ev sahipliği yapacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası İstanbul'da düzenlenecek
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04 Mart 2022 10:40
7. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası, 12-15 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da yapılacak.

Türkiye Kick Boks Federasyonundan yapılan açıklamada, 2022 yılı faaliyet programında yer alan şampiyonanın TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirileceği kaydedildi.

Açıklamada, sporcu kayıtlarının 1 Mayıs'ta sona ereceği bildirildi.

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