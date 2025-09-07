Uluslararası İstanbul Bisiklet Turu sona erdi

Uluslararası İstanbul Bisiklet Turu'nun (Tour of İstanbul) 4. ve son etabı, Fatih-Fatih parkuruyla tamamlandı.Türkiye Bisiklet Federasyonunun koordinasyonunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde, İstanbul Valiliği, Fatih Belediyesi, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ve Shimano'nun destekleriyle düzenlenen Uluslararası İstanbul Bisiklet Turu'nun son etabında 13 ülkeden 16 takım ve 99 sporcu yarıştı.Organizasyonu Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Seyda Dursun, TBF Başkanı Emin Müftüoğlu, TBF Asbaşkanı Metin Cengiz, TBF Üyesi Üyesi Sami Ağaoğlu, Beykoz Belediyesinin eski başkanı Murat Aydın takip etti.Tour of İstanbul'un son günü, 94,3 kilometrelik Fatih-Fatih etabı ile sona erdi.Fatih Belediyesi önünden verilen startta sporcular, parkur boyunca kıyı şeridi ve tarihi yarımadayı kapsayan bir performans ortaya koydu.Organizasyon, İstanbul'un tarihi yarımadasında bisiklet tutkunlarına unutulmaz bir deneyim sundu.Tour of İstanbul'un dördüncü ve son etabında Lotto Takımı'ndan Steffen De Schuyteneer, 2 saat 1 dakika 19 saniyelik derecesiyle yarışı ilk sırada tamamladı.Podyumun diğer basamakları ise dünkü yarışla aynı kaldı. TotalEnergies takımından Emilien Jeanniere ikinci, Tarteletto–Isorex'ten Timothy Dupont ise üçüncü oldu.Konya Büyükşehir Belediyespor adına yarışan Ramazan Yılmaz ise etabı ilk 10'da tamamlamayı başardı.Uluslararası İstanbul Bisiklet Turu'nun son etabının ardından formalar düzenlenen ödül töreniyle sahiplerini buldu.Elde ettiği başarılı sonuçlarla turuncu (Genel klasman) ve beyaz (En iyi genç sporcu) formaları koruyan Lotto Takımı'ndan Mauro Cuylits, genel klasman ve en iyi genç sporcu liderliğini sürdürdü.TotalEnergies'ten Emilien Jeanniere mavi formanın (En iyi sprinter) sahibi olurken, Tarteletto–Isorex'ten Robbe Claeys ise yeşil formayı (En iyi tırmanışçı) korudu.Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, organizasyonun ardından açıklamalarda bulundu.Turan, etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını anımsatarakifadelerini kullandı.Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, yarışı başarıyla tamamladıklarını vurguladı.Müftüoğlu, organizasyonu başarılı bir şekilde tamamladıklarını belirterekdeğerlendirmesinde bulundu.