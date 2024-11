Uludağ İçecek'ten THY Euroleague'e dev destek

Uludağ İçecek Türk A.Ş., Frutti Extra ve Efsane Uludağ Gazoz olmak üzere iki markasıyla Euroleague resmi sponsorluğunu 3 sezon daha global arenada devam ettirecek.



Türkiye'nin önde gelen içecek firmalarından Uludağ İçecek Türk A.Ş., spora olan katkısını yeni bir anlaşma ile genişleterek, Frutti Extra ve Efsane Uludağ Gazoz markalarıyla 3 sezon daha Euroleague resmi sponsorluğuna devam edeceğini duyurdu. 2019 yılından beri Euroleague Final Four sponsorluğunu Frutti Extra markasıyla sürdüren Uludağ İçecek Türk A.Ş., 2024 yılı itibarıyla Efsane Uludağ Gazoz markasını da sponsorluğa dahil ederek, global arenada desteğini güçlendirdi.



1912 yılından bu yana yenilikçi ürünleriyle dikkat çeken Uludağ İçecek Türk A.Ş., 110 yılı aşkın birikimiyle ürünlerini 5 kıtada 50 ülkeye ihraç ederek uluslararası bir başarı elde etti. Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Fransa, Sırbistan ve Yunanistan gibi önemli pazarlarda da etkisini sürdüren marka, Turkish Airlines Euroleague ile yapılan bu yeni anlaşma ile küresel düzeydeki varlığını daha da pekiştirmeyi hedefliyor.



Yeni döneme ilişkin sponsorluk anlaşması, İstanbul Galataport'taki Frankie Restoran'da gerçekleştirilen etkinlikle duyuruldu. Uludağ İçecek Türk A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl, CEO Mete Öz, Euroleague Ticari Direktörü Gawain Davies, Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri ve çok sayıda davetlinin katıldığı etkinlik, spor ve iş dünyasından önemli isimleri bir araya getirdi.



Uludağ İçecek Türk A.Ş., spora ve sanata katkılarıyla sektörde fark yaratmaya devam ediyor. Frutti Extra ve Efsane Uludağ Gazoz markalarıyla Euroleague sponsorluğu kapsamında, markanın uluslararası platformda bilinirliğini artırmayı ve Türkiye'yi global arenada temsil etmeyi amaçlıyor.



"SPORUN VE SANATIN HER ZAMAN YANINDAYIZ"



Uludağ İçecek Türk A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl, "Bu sene Turkish Airlines Euroleague'de 2 markamızı Avrupa'da öne çıkarıyoruz. Sponsorluk anlaşmamızı 2027 yılına kadar global bir düzeye taşıyoruz. Sanatın ve sporun daima yanındayız. Farklı markalarımızla farklı sponsorluklar yapıyoruz. Bursa Flarmoni Orkestrası'na ana sponsorluk yapıyoruz. 108 tane canlı konser kaydımız var. 5 yıldır Uludağ Premium Ultra Trail'e sponsorluk yapıyoruz. Festival havasında gerçekleşen bir organizasyon gerçekleşiyor. 4 yıldır Frutti Extra ile Bursaspor'a sponsorluk yaptık. Basketbolda takıma ivme verdik ve ligin doğru takımlarından biri oldu. Yıllardır babam ve ağabeyimle futbolun da içindeyiz. Bugün ise global sponsorluk anlaşmamızı gerçekleştirdik. Türk antrenörleri ve takımlarını çok etkiliyor bu tarz sponsorluklar. Onun için geçen ay itibarıyla Avrupa'da da yeniden Uludağ Gazoz üretmeye başlayacağız. Aynı zamanda şubat ayında Dubai'de dağıtım teşkilatını açacağız. Resmi sponsorluğumuz hayırlı olsun. Kendilerine ve Turkish Airlines Euroleague'e teşekkür ediyorum" dedi.



"AVRUPA'DA GERİ DÖNÜŞ ALACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"



Uludağ İçecek Türk A.Ş. CEO'su Mete Öz, "Bursasporluyuz, Bursa'dan çıkan bir şirketiz. Bursaspor, Turkish Airlines Euroleague'e çıkınca Sezer beyler bizi ziyaret ettiler. İsim sponsorluğu olma yönünde bir anlaşma yaptık. 2019 sezonu başında Furitti Extra ismiyle basketbolla yollarımız kesişti. Turkish Airlines Euroleague'de 4'lü Final karşılaşmaları Berlin'de olacaktı ve 3 senelik bir sponsorluk anlaşması yaptık. Final Four sponsoru olduk. Şu anda ise global sponsoru olduk. Uludağ İçecek şu anda uluslararası alanda seçilen bölgelerde ciddi bir açılıma giriyor. Almanya'da direkt kendi dağıtımımıza başlıyoruz. Euroleague oluşumumuzla ise Avrupa'da ciddi anlamda geri dönüş alacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.



"HER İKİ KURULUŞUN DA DAHA YUKARILARA ULAŞMASINA YARDIMCI OLACAK"



Euroleague Ticari Direktörü Gawain Davies, "Çok mutluyum burada Euroleague'i temsil ettiğim için. İstanbul bizim için çok önemli bir şehir. Burada olmaktan ve sponsorluk anlaşmasını yenilemekten dolayı çok mutluyum. Bu sponsorluk anlaşması bizim için çok önemli. Bir üst seviyeye getirerek yerelden globale getirerek çok stratejik bir anlaşma yaptık. Bizim için de Fransa, Almanya daha sonra Sırbistan önemli marketler. Bence burada oturmamızın sebebi Euroleague'in büyümesi ve Uludağ İçecek'in globalleşmesi için önemli. Zor taraf başlıyor, iyi çalışmalıyız. Uludağ, bize marka olarak büyük değer katacak" dedi.



"FINAL FOUR İÇİN BU HAFTA BÜYÜK İHTİMALLE KARAR VERİLECEK"



Önümüzdeki yıl Final Four nerede yapılacağının sorulması üzerine Gawain Davies, "Bu hafta büyük ihtimalle karar verilecek. Bildiğiniz gibi 2 güçlü şehir var; Abu Dabi ve Belgrad. Bugün size bu iki gülü şehirden hangisinin olacağını söyleyemeyeceğim. Belgrad güçlü bir şehir basketbol için ama Abu Dabi de önemli bir şehir" diye konuştu.



Turkish Airlines Euroleague'deki Türk markaları hakkında konuşan Gawain Davies, "Türk Hava Yolları ile uzun yıllardır ilişkilerimiz var. Şu an için bizim isim sponsorumuz sene sonu yenilenecek, görüşmelerimiz devam ediyor. Ben katıldığımdan beri bu alandaki stratejimizi değiştirmedik. Dolayısıyla sadece yerel marketlere odaklı değiliz" şeklinde konuştu.