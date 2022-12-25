Uğurcan Çakır'dan Altay sorusuna cevap

Trabzonspor forması giyen Uğurcan Çakır, Fenerbahçe galibiyeti sonrası Beyaz TV'ye konuştu.



Uğurcan, "45 gün arada iyi çalıştık. İyi analiz yaptık. Çok iyi bir oyunla galibiyetle ayrıldık. Çok iyi mücadele ettik. Taraftarımıza da teşekkür ediyorum. 90 dakika boyunca yanımızdaydılar." dedi.



Hakem ile ilgili görüşleri sorulan 26 yaşındaki file bekçisi, "Hakemle ilgili bir şey söylemek bana düşmez. Ben hiçbir zaman hakemle ilgili konuşmadım. Onu değerlendirenler var. Bence hakemlik çok bir şey yok. Kırmızı kart pozisyonunu izlemedim, bir şey söyleyemem." diye konuştu.



Uğurcan, son olarak maçın ardından Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır'a sarılması ve arasındaki ilişkinin sorulması üzerine, "Rekabet oluyor ama biz arkadaşız. Milli Takım'da rekabet halindeyiz ama aramızda hiçbir sorun yok. Medyada yanlış şeyler yazılıyor. Ona da sorsanız iyi arkadaşız diyecektir. O benim kardeşim. Takımımıza sahada yardım etmeye çalışıyoruz. Milli Takımımıza, ülkemize hiçbir etmeye çalışıyoruz." cevabını verdi.





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