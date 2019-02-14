  •  
    "G.Saray, Beşiktaş'tan daha iyi, daha istikrarlı"
  •  
    FIFA, Modeste transferi için KARARINI verdi ve...
  •  
    Ve Fatih Terim, yıllardır aradığını ikiliyi buldu!..
  •  
    Ve Quaresma açıkladı! Görüşmedeki son karar
  •  
    Atletico Madrid, gözünü Florya'nın kalbine dikti!

Ufuk Sarıca'dan Karşıyaka transferi açıklaması

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, başantrenör Özhan Çıvgın ile yollarını ayıran Pınar Karşıyaka'ya yöneden dönüp dönmeyeceğine dair sorulan soruyu yanıtladı.

Kaynak: AA
Ufuk Sarıca'dan Karşıyaka transferi açıklaması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Şubat 2019 16:19
A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, başantrenör Özhan Çıvgın ile yollarını ayıran Pınar Karşıyaka'dan tekrar teklif aldığını belirterek, "Ancak son dönemde yaşadıklarımla beraber ailevi nedenlerden dolayı İstanbul dışına çıkmam şu anda mümkün gözükmüyor." dedi.

Sarıca, yaptığı açıklamada, Pınar Karşıyaka'nın kendisine yaptığı tekliften gurur duyduğunu ancak şu anda İstanbul dışında görev yapmasının mümkün olmadığını söyledi.

Sarıca, şunları kaydetti:

"Pınar Karşıyaka ailesinin gönlümdeki yeri her zaman ayrıdır. Böylesine dostluk ve sevgi ile tekrar davet edilmek de benim ve ailem için ayrıca bir gururdur. Ancak son dönemde yaşadıklarımla beraber ailevi nedenlerden dolayı İstanbul dışına çıkmam şu anda mümkün gözükmüyor. Pınar Karşıyaka'nın en kısa sürede arzuladığı ve hak ettiği seviyeye geleceğini biliyor ve gönülden başarılar diliyorum."

 

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için