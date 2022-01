Ufuk Sarıca: 'Eksiğimiz olmadan mücadele edemedik'

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, yaşadıkları sakatlıkların takımı etkilediğini söyledi.



Sezon içinde Semih Erden ve Michael Roll'un operasyon geçirdiği Pınar Karşıyaka'da, son olarak James Blackmon'un da Anadolu Efes maçında yaşadığı sakatlığın ardından ameliyat edilmesine karar verildi.



Bu isimler dışında Alex Tyus, Amath M'Baye ve Tony Taylor da bazı maçlarda sakatlıklarına rağmen forma giymek durumunda kaldı.



Başantrenör Sarıca, AA muhabirine, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yollarına devam etmek için ellerinden geleni yapmalarına karşın, play-in turunda Lenovo Tenerife'ye elendiklerini dile getirdi.



Kurdukları kadroyla sezon başı beklentileri yükselttiklerini aktaran Sarıca, şöyle konuştu:



"Sezon başında kurduğumuz kadroyla sahada olamadığımız bir gerçek. Bizim 18-19 kişilik bir kadromuz bulunmadığı için bunu yolda telafi etmek de çok kolay olmuyor. Eksik kadrolarla Tenerife serisini son maça kadar getirdik. Belki orada alacağımız son bir ribauntla, 64-61 öne geçtiğimiz bölümde çok kolay üçlük yedik, bugün yine devam edecektik. Ortada bir bahane değil, gerçek var. Şu an 6 yabancı oyuncumuzun olduğu 14 kişilik kadromuzla bu sene Hapoel Kudüs maçı hariç hiçbir müsabakada eksiğimiz olmadan mücadele edemedik."



Sarıca, her şeye rağmen ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayarak, "Tarif edilemeyecek şekilde şanssız bir sezon yaşıyoruz. Bunun saha içi yansımaları da var. Maçlar uzak ara kaybedilse tamam ama 1-2 topa kaybettiğimiz müsabakalar mevcut. Tenerife'deki ilk maçı da kazanabilirdik ama olmadı. Sporun içinde böyle şeyler var." ifadelerini kullandı.



"Kupalar ve maçlar hiçbir zaman kağıt üzerinde kazanılmaz"



Sezon başı favori gösterilmenin yanlış olduğunu, bunu kendisinin de dile getirdiğini aktaran Sarıca, "Kupalar ve maçlar hiçbir zaman kağıt üzerinde kazanılmaz. Bugünden sonra ne yapılabilir? Kalanlarla devam edeceğiz." diye konuştu.



Sarıca, ING Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes'e karşı eksik bir kadroyla çok önemli bir galibiyet aldıklarına dikkati çekerken, bu karşılaşmada sakatlanan James Blackmon'ın da ameliyatı sonrası 2-2,5 ay takımdan ayrı kalacağını duyurdu.



"Play-off etabında saha avantajını elde etmek istiyoruz".



Ligde ilk 4'ün içinde olduklarını hatırlatan Sarıca, "Play-off etabında saha avantajını elde etmek için ilk 4'te kalmak istiyoruz. Türkiye Kupası oynanırsa, her takımın olduğu gibi bizim de şansımız var. Kupada günlük performanslar ve sahadaki kadrolar önemli olacak. Bizim sakat oyuncularımızın yetişip yetişmeyeceği belli değil ama orada yine iddiamızı ortaya koyacağız. Ligin sonunda da play-off etabını en iyi yerde bitirmek için elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.



Semih Erden'in ameliyat edildikten sonra koşulara yeni başladığını, Michael Roll'un ise şubat ayı başında Türkiye'ye döneceğini belirten Sarıca, "Umarım Türkiye Kupası'na veya kupa sonrasına yetişirler. Biz o zaman tabii ki daha derli toplu bir kadro olacağız." diyerek sözlerini tamamladı.





